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Dünya Yunanistan ülkedeki tüm elektriği bedavaya getirdi! Öyle bir şey yaptılar ki...
Dünya

Yunanistan ülkedeki tüm elektriği bedavaya getirdi! Öyle bir şey yaptılar ki...

Güneş enerjisine yatırımlar yapan Yunanistan, elektrik ihtiyacının yüzde 100'ünü bu alandan karşıladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 15:31:00 -
Yunanistan ülkedeki tüm elektriği bedavaya getirdi! Öyle bir şey yaptılar ki...

Yenilenebilir enerji sektörüne önemli yatırımlar yapan Yunanistan bir ilki başardı. Yunan elektrik dağıtım şirketi IPTO ülke tarihinde ilk kez elektriğin %100’nün güneş enerjisinden karşılandığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre geçen hafta Cuma günü güneş santralleri en az 5 saat boyunca ülkedeki elektrik tüketiminin tamamını karşıladı.

Yunanistan’da faaliyet gösteren güneş enerjisi santrallerinin toplam kapasitesi 10 gigawatt seviyesinde. Komşu, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesini iki katına çıkarıp, elektrik üretiminin %70’ini güneş ve rüzgâr santralleriyle gerçekleştirmeyi planlıyor.

30 milyar dolarlık yatırım planı

Atina yönetimi hedeflerine ulaşabilmek için kamu ve özel fonlardan yaklaşık 30 milyar euro yatırım çekmeyi hedefliyor.

Hatırlanacağı üzere Avrupa Komisyonu Mayıs ayında REPowerEU adını taşıyan strateji belgesini kabul etmiş ve 2030 yılına toplam elektrik tüketiminin %60’ının yenilebilir enerji kaynaklarından karşılanması için gerekli adımların atılması için düğmeye basmıştı.

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Yorumlar

aynen böyle

biz hala hem devletin yaptığı tokiler hem özellerin yaptığı ne kadar konut iş merkezi veya her türlü yapı varsa çatılarına yada bahçelerine zorunlu olarak enerji panaeli koymuyoruz neyin gelişmişliğinden bahsediliyor

ULUÇEÇEN

darısı türkiyeye olmaza yarı fiyatına
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