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Gündem Yunanistan, Türk SİHA'ları için İsrail'in kapısını çaldı
Gündem

Yunanistan, Türk SİHA'ları için İsrail'in kapısını çaldı

Türkiye'nin silahlı/silahsız insansız hava araçlarındaki (SİHA/İHA) üstünlüğünü dert edinen Yunanistan, İsrail'in kapısını çaldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 22:05:00 -
Yunanistan, Türk SİHA'ları için İsrail'in kapısını çaldı

Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği SİHA/İHA'lar, savaşların seyrini değiştirdi. Uluslararası basınında da hakkında sık sık haberler yayımladığı Türk SİHA'ları, Yunanistan'ın en büyük endişe kaynaklarından biri.

İki Farklı sistemi değerlendimeye aldılar

Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Ta Nea'da yer alan habere göre Atina, Türkiye'nin İHA'lardaki üstünlüğüne karşı İsrail'den füze ve İHA'lara karşı koruyucu iki farklı sistemi edinme fikrini değerlendiriyor.

İsrailli Bakandan bilgi aldı

Değerlendirilen sistemlerden birinin Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi (Iron Dome), diğerinin "Drone Dome" olduğu belirtilen habere göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos'un İsrail ziyaretinde bu sistemler hakkında kendisine bilgi verildi.

"İHA'ları ve SİHA'ları durdurabilir"

Haberde, "Drone Dome" sisteminin istenmeyen İHA'ların bağlı oldukları istasyonlarla iletişimini kesebileceği belirtilerek, "Demir Kubbe" sisteminin ise hem İHA, hem de füzelere karşı koruma sağlayabileceği savunuldu.

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