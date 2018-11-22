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Yunanistan suçlu bulundu!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, mahkumlara kötü muamele yaptığı gerekçesiyle Yunanistan'ı 110 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti.

22 Kasım 2018 Perşembe 20:11
Yunanistan suçlu bulundu!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 11 mahkuma kötü muamele yapıldığı gerekçesiyle açılan davada Yunanistan'ı suçlu buldu. Strasbourg'daki mahkeme, Yunan devletinin mahkumlara 110 bin euro tazminat ödemesine hükmetti. Yunanistan'ın mahkemenin kararına itiraz etmek için üç ay süresi bulunuyor.

Davayı, Selanik kentinin 150 kilometre güneybatısında bulunan Grenava hapishanesinden 22 mahkum açmıştı. Mahkumlar, Nisan 2013'te hücrelerinde yapılan arama sırasında kötü muameleye uğradıklarını iddia etmişlerdi.

İddialar kabul edildi

AİHM, en az 11 mahkumun vakasında bu iddianın doğru olduğuna hükmetti. Mahkeme, arama yapan yetkililerin mahkumlara karşı elektroşok silahı kullandığını tespit ederken, hâkim arama sırasında güvenliğin sağlanabilmesi için büyük fiziksel acıya neden olan bu silahın kullanılmasının gereksiz olduğunu vurguladı ve mahkumların olayın ardından dile getirdikleri şikayetlere yeterince kulak verilmediğinin saptandığını kaydetti.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 20:11
  1. Yunanistan
  2. AİHM

YORUM YAZ

  • sabreden BALIKCI Cenksabreden BALIKCI Cenk21 dk önce
    o cezayi ödemez yunanistan, cünkü devletler bu aihm mahkemesine bir bagliligi yoktur.... avrupada hic bir devlet bu binevi tiyatro mahkemesinin hic bir kararini tanimadi simdiye kadar.
  • İtirazİtiraz23 dk önce
    Reis tanımaz bu kararı.
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