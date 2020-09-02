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Aktüel Yunanistan Savunma Bakanı Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü
Aktüel

Yunanistan Savunma Bakanı Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-02 22:01:28 -
Yunanistan Savunma Bakanı Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos'un, Fransız mevkidaşı Florence Parly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Panayotopulos ile Parly'nin telefonla görüştüğü ve görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

İki ülkenin savunma iş birliğine odaklandığı aktarılan açıklamada, "Yunanistan ve Fransa'nın uluslararası hukuka olan bağlılıklarını dile getirdikleri ve hedeflerinin ortak girişimlerle geniş bölgede güvenlik ve istikrarı teşvik etmek olduğu" savunuldu.

İki bakanın ayrıca savunma ve silahlanmaya ilişkin konuları da görüştüğü kaydedildi.

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