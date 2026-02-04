Yunanistan sahil güvenlik gemisi ile çarpışan bottaki düzensiz göçmenlerden 14'ü öldü

Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan bot ile Yunan makamlarına ait geminin çarpışması sonucu büyük bir trajedi yaşandı. Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatından yapılan açıklamaya göre olay, Sakız Adası'nın Mirsinidiu bölgesi açıklarında meydana geldi.

DENİZDE CAN PAZARI YAŞANDI

Devriye görevi yapan sahil güvenlik gemisi ile göçmen botunun henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışması sonucu, botta bulunan tüm düzensiz göçmenler denize düştü. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin paylaştığı verilere göre, yaşanan feci olayda 14 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle 2 sahil güvenlik görevlisinin de yaralandığı öğrenildi.

24 KİŞİ KURTARILDI, ARAMALAR SÜRÜYOR

Olayın hemen ardından başlatılan kurtarma çalışmaları kapsamında denize düşen 24 düzensiz göçmen sağ olarak sudan çıkarıldı. Kurtarılan göçmenler tedavi edilmek üzere Sakız Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bölgede kayıp olduğu değerlendirilen diğer göçmenler için denizden ve havadan yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

