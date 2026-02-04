Türkiye'de ocak ayında tercih edilen elektrikli otomobiller! Zirve yarışı kızıştı
2026 Ocak ayında Türkiye’de 11 binin üzerinde elektrikli otomobil satıldı. Zirveye yabancı marka bir geçti.
2026’nın ocak ayında Türkiye otomobil pazarında 11.158 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı ise ,28 olarak kayda geçti. Bu oran, elektrikli araçlara olan ilginin hızla arttığını bir kez daha ortaya koydu.
Ocak ayının en dikkat çeken sonucu, listenin ilk iki sırasında BYD modellerinin yer alması oldu. Çinli üretici, yeni nesil modelleriyle pazarda güçlü bir çıkış yaptı. Yerli üretici Togg ise iki modeliyle üst sıralarda yer alarak istikrarlı performansını sürdürdü.
OCAK 2026’DA EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER: BYD Atto 2 – 1.382, BYD Sealion 7 – 1.217, Togg T10X – 1.090, Togg T10F – 939, KGM Torres – 910, BYD Seal U – 596, Volvo EX30 – 587 Tesla Model Y – 490, MINI Countryman – 324, BYD Seal – 283.
Marka bazlı satışlara bakıldığında BYD, 3.864 adetlik satışla açık ara ilk sırada yer aldı. Özellikle Atto 2 ve Sealion 7 modelleri, markanın ocak ayındaki satış yükünü sırtladı. BYD, 2025’in son aylarında yaşanan teslimat sarkmalarını bu dönemde telafi etmiş görünüyor.
Togg ise 2.029 adetlik satışla ikinci sırada yer alarak elektrikli otomobil pazarındaki güçlü konumunu korudu.
OCAK 2026’DA EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL MARKALARI: BYD – 3.864, Togg – 2.029, KGM – 910, Volvo – 834, Tesla – 490, Hyundai – 414, Citroen – 409, Opel – 329, MINI – 324, Mercedes – 309.
Veriler, Türkiye’de elektrikli otomobil pazarının artık birkaç marka arasında değil, çok daha geniş bir rekabet alanında şekillendiğini gösteriyor.
Çinli üreticilerin yükselişi, yerli marka Togg’un konumu ve Avrupa–ABD menşeli markaların payı, 2026 boyunca rekabetin daha da sertleşeceğine işaret ediyor.
