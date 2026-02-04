  • İSTANBUL
Otomotiv
12
Yeniakit Publisher
Yerliliği en yüksek olan otomobil marka ve modelleri açıklandı
Haber Merkezi

Yerliliği en yüksek olan otomobil marka ve modelleri açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2026 yerli katkı oranı beyanları, otomotivde dengelerin değiştiğini ortaya koydu.

#1
Foto - Yerliliği en yüksek olan otomobil marka ve modelleri açıklandı

anayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Yılı Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranı beyanları, Türkiye otomotiv sanayisinin yeni yönelimlerini net biçimde ortaya koydu.

#2
Foto - Yerliliği en yüksek olan otomobil marka ve modelleri açıklandı

Veriler; elektrikli araçların ağırlığının arttığını, model çeşitliliğinin ise belirgin biçimde azaldığını gösteriyor. Yerli katkı oranları, yalnızca tedarik zincirinin değil, üretim stratejilerinin de yeniden şekillendiğine işaret ediyor.

#3
Foto - Yerliliği en yüksek olan otomobil marka ve modelleri açıklandı

2026 beyanlarının en dikkat çekici başlıklarından biri, bildirilen model ve versiyon sayısındaki düşüş oldu. 2025’te 12 model ve 33 versiyon için yerli katkı oranı açıklanırken, 2026’da bu sayı 5 model ve 10 versiyona geriledi.

#4
Foto - Yerliliği en yüksek olan otomobil marka ve modelleri açıklandı

Bu daralmanın arkasında; bazı modellerin üretimden kalkması ve bazı üreticilerin yerli katkı oranlarında anlamlı bir değişim öngörmemesi yer alıyor. Bu nedenle kimi modeller için 2025 verilerinin fiilen geçerliliğini koruduğu değerlendiriliyor.

#5
Foto - Yerliliği en yüksek olan otomobil marka ve modelleri açıklandı

2026 sonuçları, yerlilikte liderliğin değişmediğini net biçimde ortaya koydu. Togg T10F V2 Uzun Menzil, yüzde 83,90 yerli katkı oranıyla Türkiye’de üretilen otomobiller arasında ilk sıraya yerleşti.

#6
Foto - Yerliliği en yüksek olan otomobil marka ve modelleri açıklandı

Genel ortalamaya bakıldığında ise Togg, yüzde 81,52’lik yerli katkı payıyla açık ara Türkiye’nin en yerli otomobil markası konumunu sürdürdü. Elektrikli mimari, batarya entegrasyonu ve yerli tedarik zinciri bu sonucun temel belirleyicileri oldu.

#7
Foto - Yerliliği en yüksek olan otomobil marka ve modelleri açıklandı

2026 beyanlarına göre marka bazlı yerli katkı oranları şu şekilde şekillendi: Togg: Yüzde 81,52, Tofaş: Yüzde 57,43, Hyundai: Yüzde 57,13, Toyota: Yüzde 48,58, Renault: Yüzde 47,22. Tablo, elektrikli araç üretimine ağırlık veren markaların yerlilikte daha avantajlı bir konuma geçtiğini ortaya koyuyor.

#8
Foto - Yerliliği en yüksek olan otomobil marka ve modelleri açıklandı

Model bazlı değerlendirmede Togg T10F ailesi, yüzde 81– yüzde 84 bandındaki yerli katkı oranlarıyla çıtayı belirleyen seri oldu. Buna karşılık, 2026 beyanları içinde Toyota Corolla Vision Plus, Yüzde 51,10 ile yerli katkı oranı en düşük model olarak öne çıktı.

#9
Foto - Yerliliği en yüksek olan otomobil marka ve modelleri açıklandı

Geçmiş yıl verileriyle karşılaştırıldığında ise 2025’te Renault Megane’ın yüzde 41 ile listenin en alt sırasında yer aldığı görülüyor. Bu durum, yıllar içinde yerlilik seviyelerinde kademeli bir yükseliş yaşandığını da ortaya koyuyor.

#10
Foto - Yerliliği en yüksek olan otomobil marka ve modelleri açıklandı

2026 tablosu, Türkiye otomotiv sanayisinde yerlilik artışının en güçlü itici gücünün elektrikli araçlar olduğunu net biçimde gösteriyor. Daha az mekanik parça, yerli yazılım ve batarya entegrasyonu, yüksek yerlilik oranlarını mümkün kılıyor.

#11
Foto - Yerliliği en yüksek olan otomobil marka ve modelleri açıklandı

Bu eğilimin önümüzdeki yıllarda daha da güçlenmesi ve yerli katkı oranlarının elektrikli modeller üzerinden yukarı çekilmeye devam etmesi bekleniyor. Haber Kaynağı: Sanayi Bakanlığı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
