Xiaomi Hyperos 3.0 alacak son cihazlar açıklandı

Bu cihazların bir kısmında bölgesel beta sürümleri test edilmeye başlanmış olsa da, kararlı sürüm henüz tüm kullanıcıların erişimine açılmış değil. ŞUBAT SONUNA KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR Xiaomi’ye yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre HyperOS 3.0 dağıtımının şubat ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Bu takvim, şirketin bir sonraki büyük yazılım adımı olan HyperOS 3.1 için hazırlıklarını hızlandırdığını da gösteriyor. HYPEROS 3.1 HAZIRLIKLARI BAŞLADI HyperOS 3.1 cephesinde beta sürecinin ilk aşaması geride kalmış durumda. İkinci beta dalgasının da kısa süre önce erişime açılması, Xiaomi’nin 2026 yazılım yol haritasında vites yükselttiğine işaret ediyor. HyperOS 3.0’ın tamamlanmasıyla birlikte odağın tamamen 3.1 sürümüne kayması bekleniyor. XIAOMI KULLANICILARI İÇİN SON BEKLEYİŞ Özetle, HyperOS 3.0 güncellemesini henüz almamış kullanıcılar için bekleyiş artık son düzlüğe girmiş durumda. Önümüzdeki haftalar, listedeki son cihazların da Android 15 tabanlı yeni deneyime kavuştuğu dönem olacak.