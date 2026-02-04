Xiaomi Hyperos 3.0 alacak son cihazlar açıklandı
Xiaomi, Android 15 tabanlı HyperOS 3.0 güncellemesinde son viraja girdi. Dağıtımın tamamlanmasına sayılı günler kala, güncellemeyi henüz almamış son modeller netleşti.
Xiaomi, Ekim 2025’te başlattığı HyperOS 3.0 güncelleme sürecinde sona yaklaştı. Bugüne kadar çok sayıda Xiaomi, Redmi ve POCO modeli Android 15 tabanlı yeni arayüze geçerken, güncellemeyi bekleyen cihaz sayısı artık sınırlı seviyeye indi. Şirket cephesinde hedef, HyperOS 3.1 öncesinde 3.0 dağıtımını tamamen tamamlamak.
HyperOS 3.0’ı henüz almamış ve dağıtım listesinde son sırada yer alan cihazlar şu şekilde sıralanıyor: Xiaomi 13T, Redmi Note 15 Pro 4G, Redmi 14R, Redmi 15 (LTE & 5G), Redmi 15C (LTE & 5G), Redmi A4, POCO C85, POCO C75 5G, POCO M7, POCO M7 Plus, Redmi Pad Pro, POCO Pad.
Bu cihazların bir kısmında bölgesel beta sürümleri test edilmeye başlanmış olsa da, kararlı sürüm henüz tüm kullanıcıların erişimine açılmış değil. ŞUBAT SONUNA KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR Xiaomi’ye yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre HyperOS 3.0 dağıtımının şubat ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Bu takvim, şirketin bir sonraki büyük yazılım adımı olan HyperOS 3.1 için hazırlıklarını hızlandırdığını da gösteriyor. HYPEROS 3.1 HAZIRLIKLARI BAŞLADI HyperOS 3.1 cephesinde beta sürecinin ilk aşaması geride kalmış durumda. İkinci beta dalgasının da kısa süre önce erişime açılması, Xiaomi’nin 2026 yazılım yol haritasında vites yükselttiğine işaret ediyor. HyperOS 3.0’ın tamamlanmasıyla birlikte odağın tamamen 3.1 sürümüne kayması bekleniyor. XIAOMI KULLANICILARI İÇİN SON BEKLEYİŞ Özetle, HyperOS 3.0 güncellemesini henüz almamış kullanıcılar için bekleyiş artık son düzlüğe girmiş durumda. Önümüzdeki haftalar, listedeki son cihazların da Android 15 tabanlı yeni deneyime kavuştuğu dönem olacak.
