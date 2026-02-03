Sıcak saatler yaşanıyor... Türk savaş uçakları Somali'de havalandı! Operasyon an meselesi

Türkiye dostu Somali'de sıcak saatler yaşanıyor.

Türkiye'ye ait F-16 savaş uçakları, Somali’de terör örgütü Eş-Şebab’a karşı operasyon hazırlığı yapıyor.

Üç adet F-16 savaş uçağı Somali’nin başkenti Mogadişu'da test uçuşuna başladı.

Bölge faaliyet gösteren sosyal medya hesapları sıcak görüntüleri dünyaya servis etti:

Clash Report paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Somali'ye konuşlandırılan Türk F-16 savaş uçakları Mogadişu üzerinde alçak irtifada uçarken görüldü.

Bahdo Online ise şöyle yazdı:

F-16 savaş uçakları bu sabah Mogadişu üzerinde test uçuşları gerçekleştiriyor. Bu uçaklar Çarşamba günü Somali'ye geldi ve bu da Türkiye'nin ülkeye olan desteğinin arttığını gösteriyor. Somali hükümetinin, Aralık 2026'ya kadar Somali'den tamamen ayrılması planlanan Afrika Birliği barış gücü birliklerinin nihai çekilmesine yönelik hazırlıklar yapıyor olması oldukça muhtemel.