SON DAKİKA
İnanılması zor skandal! Epstein’e Kâbe örtüsü gönderilmiş Rusya'dan flaş açıklama: Büyük saldırı düzenledik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da! Türkiye, Yunanları perişan etti! ‘Ege’yi zaten kaybettik’ Siyonist kuklası rahat durmuyor! Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı Nükleer programı askıya alıyor! İran, uranyumu Rusya’ya aktaracak "New START" olmazsa dünya daha tehlikeli hale gelecek Dünya için kaos vakti Diyarbakır'daki camide terbiyesizlik! Müftülük hemen harekete geçti Binlerce yuva yıkan sanal bahis baronu Veysel Şahin'in kasası ifşa oldu Epstein dosyasında insan taciri Türk avukat!
Gündem Polise saldırıp hakaret eden CHP'li Başkana 46 bin 600 lira para cezası
Gündem

Polise saldırıp hakaret eden CHP'li Başkana 46 bin 600 lira para cezası

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Polise saldırıp hakaret eden CHP'li Başkana 46 bin 600 lira para cezası

Muğla’daki yürüyüş sırasında polise saldırıp hakaret eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan 46 bin 600 TL adli para cezasına çarptırıldı. CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan’a da para cezası ve 1 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Muğla Menteşe'de 19 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirdikleri yürüyüşte görevli polislere polise saldırıp hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın karar duruşması, bugün Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün bizzat kendisinin de katıldığı duruşmada mahkeme Acar Ünlü'ye kamu görevlisine hakaretten cezalandırdı.

Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki delillerin değerlendirilmesi sonucunda 5 sanığın beraatine karar verdi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 46 bin 600 TL adli para cezasına çarptırılırken, "görevli memura direnme" suçundan beraat etti.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANINA 1 YIL 4 AY HAPİS

CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan ise "görevli memura direnme" suçundan 15 bin TL adli para cezasına, "kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan 1 yıl 4 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Verilen hapis cezası hükmün ertelenmesi kapsamında 1 yıl 5 ay denetimli serbestliğe çevrildi.
Nazım Şardoğan'ın avukatı Barış Aydın, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Nazım Şardoğan hakkında 1 yıl 5 aya yakın bir hapis cezası verildi. Bu ceza, 1,5 yıllık denetim süresiyle ertelenmiştir" dedi.

