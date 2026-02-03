Yunanistan hayali kuranlara kötü haber: Türklere ev satışı yasaklandı!

Türkiye, korkusuyla paranoyaklaşan Yunanlılar, Türklere mülk satışını yasakladı... Yunan Pentapostagma sitesinin haberine göre; Yunan Parlamentosu’nda Türklerin Evros’ta gayrimenkul satın alması konusu tartışıldı. Bu konu, özellikle Türkiye ile sınır komşusu olan ve Dedeağaç şehrini de içine alan kuzeydoğu Yunanistan’daki Evros bölgesiyle ilgili olarak Yunan parlamentosunda hararetli tartışmalara yol açtı. Evros (Meriç) bölgesinde Türkiye vatandaşlarının Bulgaristan ve diğer AB ülkelerinde kayıtlı şirketler üzerinden gayrimenkul satın alması sert tartışmalar sonrası yeni kararlar alındı. Ayrıca Bulgaristan pasaportuna sahip Türk vatandaşlarının da bölgeden çok fazla mülk aldığı, Bulgaristan’da kurulan şirketler üzerinden de bu bölgelerden Türklerin mülk edindiği öne sürüldü. Hükümet bu durumun çok ciddi bir sorun olduğunu belirterek 1990 yılından beri yürürlükte olan yasayı değiştireceğini açıkladı. Artık Yunan sınır bölgelerinde sıklaştırılacak ve firma üzerinden alınan mülklerin gerçek sahiplerinin açıklanması istenecek.

MÜLKLERE EL KONULABİLECEK

Hükümetin aldığı yeni karara göre, mülk alımında şirketin AB’de kayıtlı olması artık yeterli sayılmayacak; gerçek sahiplerin kimliklerini açıklaması gerekecek ve üçüncü ülke vatandaşları bu şekilde engellenecek. Türk vatandaşları gibi üçüncü ülke vatandaşlarının, Evros bölgesinde şirket aracılığıyla özellikle Dedeağaç, Orestiada ve Dimetoka şehirlerinden satın aldığı mülkler Savunma Bakanlığı’nın güvenlik onayına tabi olacak. Yüzde 1 hissesi olsa dahi şirket çok sıkı denetimden geçecek. Onay çıkmazsa sözleşme geçersiz sayılacak. Mülk değeri kadar para cezası verilerek ‘el konulma’ işlemi gerçekleştirilecek. Ayrıca 6 ay ila 2 yıl arasında hapis cezası uygulanabilecek.

Yunan parlamentosu ayrıca Mart 2026’ya kadar sınır mülkleri için bir “Dijital Kayıt” oluşturulmasına karar verdi. Bu sistem, yetkililerin hangi bölgelerde yabancı sermayenin yoğunlaştığını gerçek zamanlı görmesini sağlayacak. Türk yatırımcılar, Çinlilerden sonra Golden Visa alabilmek için bu bölgelerde en çok ilgi gösteren ikinci grup olurken, 2024’teki Türk gayrimenkul yatırımlarının 514 milyon euroyu aştığı belirtiliyor. Bu rakam bir önceki yıla göre tam 10 kat daha fazla.

ÜLKE ELDEN GİDİYOR PROPAGANDASI

Yunan medyasında özellikle milliyetçi kanat ‘ülke elden gidiyor’ propagandası yapıyor. Türklerin Evros bölgesine ‘sessiz bir kolonileşme’ gerçekleştirdiğini öne sürüyor. Bazı haber siteleri Yunanistan’da faaliyet gösteren Türk devlet bankalarının Müslüman ve sahibi Türk olan şirketlere gayrimenkul değerinin yüzde yüzüne kadar çok düşük faizli kredi sağladığını iddia ediyor. Bu gazetelere konuşan bazı emlakçılar da meslektaşlarına Türklere ev satmamaları konusunda telkinde bulunuyor.

Bulgar medyası ise mülk alımlarını “turistik ilgi” olarak nitelendiriyor ve bu durumun Yunan siyasiler tarafından etnik veya ulusalcı bir mesele gibi sunulmasına itiraz ediyor. Bulgar yatırımcıların talebi, AB hukuku çerçevesinde, bölgede ekonomik ve sosyal bağları güçlendiren normal piyasa faaliyetleri olarak görülüyor. Yunan kaynaklarına göre hükümet, Midilli, Sakız, Kos ve Rodos adalarında da satın alınan gayrimenkulleri Evros bölgesindeki gibi mercek altına almak için çalışma başlattı.

HAFTA SONU BİLE 3 BİN TÜRK GİDİYOR

Yunan medyasına göre hafta sonu ortalama 3 bin Türk vatandaşının ziyaret ettiği Dedeağaç ve çevresi Türkler tarafından yoğun ilgi görüyor. Dedeağaç’a gelen Türk vatandaşları günlük ortalama 250 Euro harcama yapıyor. Bölgeden ev almak isteyen Türk vatandaşları da Yunanistan veya başka bir AB ülkesinde kurulu olan bir şirket üzerinden mülk alabiliyor. Yunan emlakçıların sitesinde Dedeağaç ve diğer sınır şehirlerinde binlerce Türkçe emlak ilanı bulunuyor.