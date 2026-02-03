  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Epstein dosyasında insan taciri Türk avukat! Sıcak saatler yaşanıyor... Türk savaş uçakları havalandı! Operasyon an meselesi Lağım patladı her yerden pislik akıyor Yahudilere her yerde takip! Soykırım destekçilerine tutuklama kararı İsrail Cumhurbaşkanı ülkeyi ziyaret edecekti: Duyarlı siyasetçiler harekete geçti Sapık Epstein’in Rockfeller itirafı gündem oldu: İllüminati benzeri üçlü yapı! Yeşilçam’ın tecavüzcü Coşkun’undan farkı yok! Prensesin oğlu gözaltına alındı Allah'a şükürler olsun! Çanakkale'den sevindiren haber Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti Bu da CHP’nin Epstein dosyası! Halkın parasıyla fuhuş yapmışlar
Gündem Arınç bir öyle bir böyle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'yi, Hz. Ömer ile Nurşirevan’a benzetti
Gündem

Arınç bir öyle bir böyle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'yi, Hz. Ömer ile Nurşirevan’a benzetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Arınç bir öyle bir böyle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'yi, Hz. Ömer ile Nurşirevan’a benzetti

PKK’lılara ve FETÖ’cülere sık sık af isteyerek tepki çeken eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, bir öyle bir böyle türü açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bahçeli'nin Öcalan'a umut hakkı ve Demirtaş'a özgürlük çağrısını üzerine açıklama yapan Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir çağrıda bulundu. Arınç “Hz. Ömer ve Nurşirevan adalette eşsiz örneklerdi. İnanıyorum ki Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli de en yakın zamanda buna en güzel iki örnek olacaklardır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin TBMM Grup toplantısındaki "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" açıklamasını değerlendiren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, “Sayın Devlet Bahçeli’nin konuşmasını büyük bir ilgi ve takdirle dinledim. Kendilerini içtenlikle tebrik ederim. Umarım ki adını zikrettiği isimlerle birlikte siyasî düşünceleri, fikirleri ve eylemleri sebebiyle halen cezaevinde olan pek çok kimse de bir an önce özgürlüğüne kavuşur" dedi.

Arınç "1978 yılından beri yol ve dava arkadaşlığı yaptığım Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bahçeli’den daha az adil değildir. Hz. Ömer ve Nurşirevan adalette eşsiz örneklerdi. İnanıyorum ki Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli de en yakın zamanda buna en güzel iki örnek olacaklardır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da!

Aile bakanlığı suç duyurusunda bulundu! İnsanları hayvan yerine koyan aşağılık ilanlar büyük tepki çekti
Aile bakanlığı suç duyurusunda bulundu! İnsanları hayvan yerine koyan aşağılık ilanlar büyük tepki çekti

Gündem

Aile bakanlığı suç duyurusunda bulundu! İnsanları hayvan yerine koyan aşağılık ilanlar büyük tepki çekti

İslam Memiş: Gram altın Kapalıçarşı’da 14 bin TL
İslam Memiş: Gram altın Kapalıçarşı’da 14 bin TL

Ekonomi

İslam Memiş: Gram altın Kapalıçarşı’da 14 bin TL

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23