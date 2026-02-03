Arınç bir öyle bir böyle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'yi, Hz. Ömer ile Nurşirevan’a benzetti
PKK’lılara ve FETÖ’cülere sık sık af isteyerek tepki çeken eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, bir öyle bir böyle türü açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bahçeli'nin Öcalan'a umut hakkı ve Demirtaş'a özgürlük çağrısını üzerine açıklama yapan Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir çağrıda bulundu. Arınç “Hz. Ömer ve Nurşirevan adalette eşsiz örneklerdi. İnanıyorum ki Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli de en yakın zamanda buna en güzel iki örnek olacaklardır" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin TBMM Grup toplantısındaki "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" açıklamasını değerlendiren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, “Sayın Devlet Bahçeli’nin konuşmasını büyük bir ilgi ve takdirle dinledim. Kendilerini içtenlikle tebrik ederim. Umarım ki adını zikrettiği isimlerle birlikte siyasî düşünceleri, fikirleri ve eylemleri sebebiyle halen cezaevinde olan pek çok kimse de bir an önce özgürlüğüne kavuşur" dedi.
Arınç "1978 yılından beri yol ve dava arkadaşlığı yaptığım Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bahçeli’den daha az adil değildir. Hz. Ömer ve Nurşirevan adalette eşsiz örneklerdi. İnanıyorum ki Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli de en yakın zamanda buna en güzel iki örnek olacaklardır" ifadelerini kullandı.
