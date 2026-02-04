  • İSTANBUL
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri açıklaması! Ayrılık TFF'ye bildirildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri açıklaması! Ayrılık TFF'ye bildirildi

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yolların resmen ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. Faslı golcünün kariyerine Suudi Arabistan’da devam edeceği netlik kazandı.

Sarı-lacivertli kulüp, Faslı santrfor Youssef En-Nesyri ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiğini resmî kayıtlara geçirdi.

Bildirim, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde yapılırken, oyuncunun yeni adresi de aynı süreçte netleşti.

En-Nesyri’nin futbol kariyerini Suudi Arabistan’da sürdüreceği öğrenildi.

Faslı golcü, ülkenin önde gelen kulüplerinden Al-Ittihad ile anlaşarak yeni bir sayfa açtı.

Transferle birlikte, Fenerbahçe’nin hücum hattında önemli bir değişim de resmileşmiş oldu.

2024 yaz transfer döneminde Sevilla’dan 19,5 milyon avro bedelle kadroya katılan En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla iki sezona yakın bir süre sahada yer aldı.

Bu süreçte sarı-lacivertli formayla 79 resmi maçta 38 gol atan Faslı oyuncu, özellikle kritik maçlardaki skor katkısıyla dikkat çekti.

En-Nesyri’nin vedası, Fenerbahçe’nin yeni sezon planlamasında hücum hattında değişime gideceğinin güçlü bir işareti olarak yorumlanıyor.

Yönetimin, ayrılığın ardından santrfor bölgesi için yeni hamlelere yönelmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde gözler şimdi hem yeni transferlere hem de takımın gol yükünü üstlenecek isimlere çevrilmiş durumda.

