Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri açıklaması! Ayrılık TFF'ye bildirildi

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yolların resmen ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. Faslı golcünün kariyerine Suudi Arabistan’da devam edeceği netlik kazandı.
Sarı-lacivertli kulüp, Faslı santrfor Youssef En-Nesyri ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiğini resmî kayıtlara geçirdi.
Bildirim, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde yapılırken, oyuncunun yeni adresi de aynı süreçte netleşti.
En-Nesyri’nin futbol kariyerini Suudi Arabistan’da sürdüreceği öğrenildi.
Faslı golcü, ülkenin önde gelen kulüplerinden Al-Ittihad ile anlaşarak yeni bir sayfa açtı.
Transferle birlikte, Fenerbahçe’nin hücum hattında önemli bir değişim de resmileşmiş oldu.
2024 yaz transfer döneminde Sevilla’dan 19,5 milyon avro bedelle kadroya katılan En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla iki sezona yakın bir süre sahada yer aldı.
Bu süreçte sarı-lacivertli formayla 79 resmi maçta 38 gol atan Faslı oyuncu, özellikle kritik maçlardaki skor katkısıyla dikkat çekti.
En-Nesyri’nin vedası, Fenerbahçe’nin yeni sezon planlamasında hücum hattında değişime gideceğinin güçlü bir işareti olarak yorumlanıyor.
Yönetimin, ayrılığın ardından santrfor bölgesi için yeni hamlelere yönelmesi bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerde gözler şimdi hem yeni transferlere hem de takımın gol yükünü üstlenecek isimlere çevrilmiş durumda.
