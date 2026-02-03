Suriyeliler, tüm bölgenin teröristlerden temizlenmesi için ayakta! Bölge halkı YPG/PKK’nın her yerden çıkarılmasını istiyor
YPG/PKK’nın elindeki Haseke, Aynularab ve Kamışlı’da entegrasyon kapsamında yerleşim merkezlerine konuşlanan Suriye ordusu ve emniyetine bağlı birimler, YPG/PKK zulmünden tümüyle kurtulmak isteyen Suriyelileri tatmin etmedi.
Kamışlı ve Haseke cephe hatlarındaki birçok köy ve kasabada toplanan halk, YPG/PKK’nın bölgeden tamamen temizlenmesi ve elinde tuttuğu yerlerden çıkarılması için operasyon çağrıları yapıyor.
HALK TÜM BÖLGENİN TEMİZLENMESİ ÇAĞRISI YAPIYOR
YPG/PKK aleyhinde slogan yerel halk, “YPG defol!”, “YPG teröristleri her yerden temizlensin”, “Köylerde YPG terörü son bulsun” diye sloganlar atarak Suriye güçlerini bölgenin tamamını temizlemeye çağırıyor.
Gündem
Haseke’de geri sayım başladı! Suriye ordusu terör örgütü YPG’nin kalbine girmek için tetikte bekliyor