SON DAKİKA
Dünya Suriyeliler, tüm bölgenin teröristlerden temizlenmesi için ayakta! Bölge halkı YPG/PKK’nın her yerden çıkarılmasını istiyor
Dünya

Suriyeliler, tüm bölgenin teröristlerden temizlenmesi için ayakta! Bölge halkı YPG/PKK’nın her yerden çıkarılmasını istiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

YPG/PKK’nın elindeki Haseke, Aynularab ve Kamışlı’da entegrasyon kapsamında yerleşim merkezlerine konuşlanan Suriye ordusu ve emniyetine bağlı birimler, YPG/PKK zulmünden tümüyle kurtulmak isteyen Suriyelileri tatmin etmedi.

Kamışlı ve Haseke cephe hatlarındaki birçok köy ve kasabada toplanan halk, YPG/PKK’nın bölgeden tamamen temizlenmesi ve elinde tuttuğu yerlerden çıkarılması için operasyon çağrıları yapıyor.

 

HALK TÜM BÖLGENİN TEMİZLENMESİ ÇAĞRISI YAPIYOR

YPG/PKK aleyhinde slogan yerel halk, “YPG defol!”, “YPG teröristleri her yerden temizlensin”, “Köylerde YPG terörü son bulsun” diye sloganlar atarak Suriye güçlerini bölgenin tamamını temizlemeye çağırıyor.

