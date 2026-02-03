İsrail Suriye’nin köylerine ve tarım arazilerine uçaklarla zehir püskürtüyor!

İsrail televizyonu i24NEWS'un sivil ve güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, kuzey bölge komutanlığı, Lübnan-Suriye sınırına yakın bölgelerde yabani otlarla mücadele için birkaç haftadır uçaklarla püskürtme işlemi yapıyor.

İsrail'e ait uçaklar, Suriye'nin Kuneytra bölgesinde püskürtme işlemi yapmak için son haftalarda birkaç uçuş gerçekleştirdi.

Lübnan sınırında konuşlandırılmış Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ise İsrail ordusunun püskürtme yapmak için UNIFIL güçlerinin sınırdan uzaklaşmasını istediğini de bildirdi.

i24NEWS'un haberinde püskürtülen maddelerin, yabani otları yok etmek ve "teröristlerin" İsrail'e yaklaşmasını engellemek için kullanıldığı öne sürüldü. İsrail ordusu konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

SON BİR KAÇ HAFTADA DEFALARCA YAPTILAR

Lübnan Çevre Bakanı Tamara ez-Zeyn ise yaptığı açıklamada, Ayta eş-Şab kasabası ve çevresinden, İsrail uçaklarının pestisit olduğu düşünülen maddeler püskürttüğüne dair bilgi gelmesinin ardından Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile iletişime geçtiğini belirtti.

Zeyn, maddelerin niteliğini belirlemek adına etkilenen bölgelerden analiz için numuneler istediğini aktardı.

Suriye devlet televizyonu 30 Ocak'ta İsrail güçlerine uçakların Kuneytra'nın orta ve kuzey kesimlerindeki birçok köy ve beldede tarım arazilerinin üzerine "şüpheli sıvılar" püskürttüğünü belirtmiş Suriye resmi ajansı SANA da benzer bir olayın 25 Ocak'ta da yaşandığını, İsrail uçaklarının Kuneytra kırsalında yine bilinmeyen maddeler püskürttüğünü duyurmuştu.