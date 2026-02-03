İstanbul'da Türk bayrağına kalleş saldırı! Haramzade yakalandı

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bir iş yerinin önünde asılı bulunan Türk bayrağına yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Videolarda, bir şahsın bayrağı yerinden kopararak yere indirdiği, üzerine bastığı ve bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüldü.

Olayın ardından iş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera kayıtlarını ve şüphelinin kendi çektiği görüntüleri inceleyen ekipler, şahsın kimliğini tespit ederek yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine kamuoyunda büyük tepki oluşurken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bayrağa yönelik saygısızlık içeren eylemle ilgili derhal işlem başlatıldığı ve şüphelinin yakalandığı bildirildi

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Şanlı Türk Bayrağımıza yönelik saygısızlık içeren görüntülerle ilgili olarak ivedilikle çalışma başlatıldı. Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bir işyeri önünde asılı bulunan Bayrağımızı yerinden söktüğü tespit edilen F.K. isimli şahıs yakalandı. Bayrağımız bizim Vatanımız. Saygısızlığa yeltenen herkes hukuk önünde gereken karşılığı bulacaktır.”