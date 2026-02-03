Sıcak saatler! ABD, İran İHA'sını vurdu
Amerikan medyasının dünyaya servis ettiği haberlere göre; 6 İran hücum botu bugün erken saatlerde Hürmüz Boğazı'nda bir ABD petrol tankerine yaklaşarak gemiye durma emri verdi. Ayrıca ABD Umman Denizi'nde İran' ait İHA'yı düşürdü.
İran hücum botu bugün erken saatlerde Hürmüz Boğazı'nda bir ABD petrol tankerine yaklaşarak gemiye durma emri verdi.
6 İRAN BOTU ABD PETROL TANKERİNE DURMA EMRİ VERDİ!
50 kalibrelik silahlarla donatılmış 6 İran hücum botunun tankere yaklaştığını, motorları durdurup gemiye çıkılmasına hazırlanması emrini verdiği belirtildi.
Tanker hızını artırdı ve daha sonra bir ABD savaş gemisi eşliğinde yoluna devam etti.
ABD İRAN İHA'SINI DÜŞÜRDÜ!
ABD Umman Denizi'nde Amerikan uçak gemisine yaklaşan İran İHA'sını düşürdü.