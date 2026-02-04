  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Otoyol kana bulandı! Katliam gibi kazada 16 can kaybı

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Alagoas eyaletinde, içerisinde onlarca yolcunun bulunduğu bir otobüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ortalık savaş alanına döndü.

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Alagoas eyaletinde otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi öldü, 44 kişi yaralandı.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Ceara eyaletinden dönen otobüs, Sao Jose de Tapera kasabasındaki AL-220 otoyolunda devrildi.

Kazada 4'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 44 kişi yaralandı.

 

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Otobüsün, Ceara eyaletinde düzenlenen Candelaria Meryem Ana adlı dini bayrama katılan kişileri taşıdığı bildirildi.

Alagoas eyaleti valisi Paulo Dantas, yerel basına yaptığı açıklamada, eyalette 3 günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.

