SON DAKİKA
Davutoğlu yine Stratejik Derinlik deniyor: Kürtler huzurlu değilse kimse huzurlu olamaz!

Görevde olduğu dönemde Suriye konusunda yaptığı açıklamalar ve verdiği kararlar bugün hala eleştirilen Ahmet Davutoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile kameraların karşısına geçerek yine Suriye konusunda açıklamalar yaptı. Türkiye Dış politikası hakkında yazdığı Stratejik Derinlik isimli bir kitabı da bulunan Davutoğlu, Kürtlerin huzurlu olmadığı bir Suriye’de, Şam yönetimi dahil kimsenin huzurlu olmayacağını iddia etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Görüşmenin ardından liderler açıklama yaptı.

Davutoğlu, Suriye merkezli bölgesel gelişmelere dikkati çekerek, Türkiye’nin çevresine barış yayan bir politika benimsemesi gerektiğini söyledi.

Davutoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanlarına özellikle Suriye’ye ilişkin gözlemlerini paylaştıkları için teşekkür ederek, “Öyle bir tarih eşiğindeyiz ki iktidarda olsun muhalefette olsun bütün siyasi liderlerin, bütün aydınların, önümüzdeki kritik dönemi düşünerek sağduyulu bir tutum alma ihtiyacı var” diye konuştu.

SÜRECİN 3 AYAĞI VAR: TÜRKİYE, IRAK VE SURİYE

Ortadoğu’da olası bir büyük çatışma riskine işaret eden Davutoğlu, barışın ancak bölgesel ve çok ayaklı bir yaklaşımla tesis edilebileceğini vurgulayarak, “Bu sürecin üç ayağı var: Türkiye, Irak ve Suriye. Irak ayağı silahsızlanma açısından önemlidir. Kuzey Irak’ta örgütün silahlı yapısı var oldukça Türkiye’de barışı tesis etmek zordur. Suriye ayağı önemlidir; çünkü Suriye’deki Kürtlerin yaşadığı acıyı Türkiye’deki Kürtlerin ve Türklerin hissetmemesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Türkiye ayağında ise demokratik bir çerçeveye işaret eden Davutoğlu, “Türkiye’nin bütün unsurlarıyla, tam bir aidiyet bilinci içinde toplumsal barışı tesis ederek yoluna devam etmesi gerekir” dedi.

KİMSE YABANCI GÜÇLERE GÜVENMESİN

Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Davutoğlu, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Şam yönetimi arasında sağlanan uzlaşmaya dikkati çekerek, “Suriye, SDG (DSG) ve Şam yönetimi oturdu ve bir mutabakat yaptı. 30 Ocak mutabakatı Suriyelilerin kendi mutabakatıdır. Kimse yabancı güçlere dayanarak savaş başlatmamalı. Bu güçler ihtiyaçları bittiği anda desteklediklerini ortada bırakır. Afganistan bunun en çarpıcı örneğidir” diye konuştu.

Davutoğlu, Suriyelilerin kendi aralarında uzlaşmasının kritik olduğunu belirterek, “Kimse bu mutabakat üzerinden Türkiye’de Kürtlerle Türkleri, Suriye’de Kürtlerle Arapları karşı karşıya getirmesin. Böyle bir tehlike yok. Bu mutabakatın arkasında durulmalı” dedi.

KAYYIM UYGULAMALARINA SON VERİLSİN

Etnik ve mezhepsel ayrışmalara karşı uyarıda bulunan Davutoğlu, “Türk, Kürt’e güvenecek; Kürt, Türk’e güvenecek. Türk Arap’a, Arap Türk’e güvenecek. Bizim kaderimiz ortak. Aramıza fitne sokanlar birimizi diğerine karşı güçlendirmek için değil, hepimizi imha etmek için bunu yapar” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, Suriye’de merkezi devlet yapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Suriye ordusunda tek bir hiyerarşi olmalı. Kürtler, Araplar, Türkmenler, Aleviler, Dürziler Suriye devletinin içinde yer almalı. Suriye devleti güçlü olursa Suriye Kürtleri de refah içinde olur. Suriye Kürtleri huzurlu değilse Şam yönetimi de huzurlu olamaz” diye konuştu.

Kayyum uygulamalarına da değinen Davutoğlu, “Partimizin kayyumla ilgili politikası nettir. En başından beri kayyum uygulamalarına karşı çıktık. Kayyum uygulamalarına son verilmeli” dedi.

