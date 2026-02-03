Libya: Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Libya resmi haber ajansı LANA, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü yazdı.
Libya basını, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü duyurdu. Libya basınında yer alan haberlerde, 53 yaşındaki Kaddafi’nin yıllardır yaşadığı Libya’nın Zintan kentinde öldürüldüğü aktarıldı.
Saldırı Kaddafi’nin siyasi danışmanı Abdullah Osman tarafından doğrulandı, ancak saldırganlar ve cinayetin koşulları henüz bilinmiyor. Libyalı yetkililer, henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.