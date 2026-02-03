Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! “Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız”

Suriyeli Kürt vatandaş: “Tüm onurlu Suriyelilere iyi akşamlar. Bütün onurlu Kürtlere mesajım olacak. Arapçam biraz bozuk, kusura bakmayın. Bu PKK/YPG meselesi 40 yıldır devam ediyor. Hâlâ onlara inanan, onlara alkış tutan akılsızlara soruyorum: 40 yıldır Kürt halkına yıkım, göç ve ölümden başka ne verdiler? 60-70 bin ölümden başka ne getirdiler?” dedi.

“YPG'Lİ PARTİ YÖNETİCİSİNİN ELİNDE 40-50 EV VAR, BURAYA GÖÇ EDEN AFRİNLİLER SEFALET İÇİNDE!”

YPG/PKK’nın yaptıklarını bir bir anlatan Kürt vatandaş şunları söyledi: “Vereceğim bu bilgi yüzde 100 değil, yüzde 1 milyon doğrudur: Kamışlı'da 500'den fazla boş daire kiraladılar. Her bir YPG'li parti yöneticisinin elinde 40-50 ev var. Hepsi boş, eşyalı evler. Her birinin kirası 700 ile 1000 dolar arasında. İki yıllık kirayı da peşin verdiler. Buraya göç etmek zorunda kalan Afrinliler ise sefalet içinde, açlıktan ve soğuktan ölüyor. Tuvaleti bile olmayan yerlerde kalıyorlar. Bundan daha büyük bir suç olabilir mi?

“BU OLAYLARA KADAR HEPİMİZ BİR AİLE GİBİ YAŞIYORDUK”

Tüm Kürtlere ve Araplara sesleniyorum: Gelin yeni bir Suriye inşa edelim. Biz Suriyeli Kürtlerin istediği; geleneklerimiz, göreneklerimiz, kültürümüz, milli ve dini bayramlarımızın korunmasıdır. Sorumluluklarımız ise; Suriye'ye yönelik her türlü askeri ve siyasi saldırıda devletin yanında durmaktır. Biz Suriye halkı olarak hayatımızda hiç 'bu Kürt, bu Arap, bu şuralı' diye ayrım yapmadık. Bu olaylara kadar hepimiz bir aile gibi yaşıyorduk, birbirimizi ziyaret ediyorduk.

“40 YILDIR SÜREN YALAN, NİFAK, CİNAYET VE SÜRGÜNLERDEN BIKTIK ARTIK!”

Hâlâ insanları kandırmaya devam eden PKK/YPG'ye sesleniyorum: Kendinize gelin, evlerinize dönün, ailenizin yanına dönün. Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız. Bir türlü 'başaramadık, siyasetimizde ve yolumuzda yanıldık' diyemiyorsunuz. Bizlere sadece kargaşa ve yıkım getirdiniz. Aklınızı başınıza alın. 40 yıldır süren bu aldatmaca, yalan, nifak, cinayet ve sürgünlerden bıktık artık. Her şey kötüden daha kötüye gidiyor. Selametle”