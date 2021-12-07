Yunanistan önce yalan söyledi! Sonra Türkiye'ye çağrı yaptı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, CNN'e konuştu. "Türkiye'yle birlikte çalışmalıyız" diyen Miçotakis koronavirüsle mücadeleyle ilgili de açıklamalar yaptı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, CNN International'dan Christiane Amanpour'un programına konuk oldu.

CNN Türk'ün aktardığına göre Türkiye ile iş birliği mesajı veren Miçotakis şunları söyledi:

"Denizde hayatı tehlikede olanları kurtarmak için her gün elimizden geleni yapıyoruz. Ama komşularımızla da birlikte çalışmalıyız. Bu durumda Türkiye'yle birlikte çalışmalıyız. Kaçakçıları durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz."