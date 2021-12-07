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Dünya Yunanistan önce yalan söyledi! Sonra Türkiye'ye çağrı yaptı
Dünya

Yunanistan önce yalan söyledi! Sonra Türkiye'ye çağrı yaptı

Her geçen gün göçmenleri Ege ve Akdeniz'de ölüme terk eden Yunanistan'dan akılalmaz bir açıklama geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, hayati tehlikede olanları kurtarmak için ellerinden geleni yaptıkları yalanını söyleyerek Türkiye ile çalışma mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 14:43:00 -
Yunanistan önce yalan söyledi! Sonra Türkiye'ye çağrı yaptı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, CNN'e konuştu. "Türkiye'yle birlikte çalışmalıyız" diyen Miçotakis koronavirüsle mücadeleyle ilgili de açıklamalar yaptı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, CNN International'dan Christiane Amanpour'un programına konuk oldu.

CNN Türk'ün aktardığına göre Türkiye ile iş birliği mesajı veren Miçotakis şunları söyledi:

"Denizde hayatı tehlikede olanları kurtarmak için her gün elimizden geleni yapıyoruz. Ama komşularımızla da birlikte çalışmalıyız. Bu durumda Türkiye'yle birlikte çalışmalıyız. Kaçakçıları durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz."

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