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Aktüel Yunanistan ölüme terk etti, Mehmetçik yardım eli uzattı
Aktüel

Yunanistan ölüme terk etti, Mehmetçik yardım eli uzattı

Yunanistan'ın, göçmenleri Ege'nin soğuk sularında ölüme terk etmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava aracıyla anbean görüntülendi - Aralarında çocukların da bulunduğu 25 göçmene yardım eli uzatan yine Mehmetçik oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:21:04 -
Yunanistan ölüme terk etti, Mehmetçik yardım eli uzattı

ANKARA (AA) - Yunanistan'ın, göçmenleri Ege'nin soğuk sularında ölüme terk etmesi Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava aracıyla görüntülendi. Aralarında çocukların da bulunduğu 25 göçmene yardım eli uzatan yine Mehmetçik oldu.

Yunan askeri unsurlarının, Ege Denizi'nde aralarında çocukların da bulunduğu onlarca düzensiz göçmeni taşıyan botu Türk kara sularına doğru itmesi insansız hava aracıyla dakika dakika tespit edildi.

Görüntülere göre, Yunanistan’a ait iki sahil güvenlik gemisi, 9 Kasım'da 25 göçmenin bulunduğu botu kendi kara sularından Türk kara sularına doğru itti. İki gemi daha sonra onlarca mülteciyi taşıyan botu batırabilecek manevralar yaparak bölgeden ayrıldı.

Ege'de ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına yine Mehmetçik yetişti. Düzensiz göçmenler, TCSG-21 Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.


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