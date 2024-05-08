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Yerel Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı!
Yerel

Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 21:20:00 -
Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı!

Çanakkale'nin Gökçeada ve Ayvacık ilçeleri açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gökçeada açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

Sahil güvenlik botları "TCSG-903" ve "TCSG-16" tarafından düzenlenen operasyonda, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 17'si çocuk 40 kişi kıyıya çıkarıldı.

Ayvacık açıklarında da "KB-20" botu ekipleri, botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan aynı ülkeye mensup 4 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

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