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Yerel Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı
Yerel

Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-08-20 20:38:00 - 2023-08-20 21:21:25
Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içindeki 7 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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