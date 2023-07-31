  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı
Yerel

Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-07-31 21:56:00 -
Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 41 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu ‘KB-4510’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 41 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı, 13 yabancı uyruklu kurtarıldı
Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı, 13 yabancı uyruklu kurtarıldı

Yerel

Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı, 13 yabancı uyruklu kurtarıldı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tunus, Afrikalı göçmenlerle ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti
Tunus, Afrikalı göçmenlerle ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti

Dünya

Tunus, Afrikalı göçmenlerle ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti

Bodrum ve Datça açıklarında 33 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı
Bodrum ve Datça açıklarında 33 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı

Yaşam

Bodrum ve Datça açıklarında 33 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı

32 kaçak göçmen yakalandı
32 kaçak göçmen yakalandı

Yerel

32 kaçak göçmen yakalandı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23