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Yerel Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı
Yerel

Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 23:13:00 - 2022-09-19 23:15:47
Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgede görevlendirilen Sahil Güvenlik botu TCSG-8 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiler

Kurtarılan göçmenler karaya çıkartılarak insani yardım yapıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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