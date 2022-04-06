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Dünya Yunanistan ölüme itti! Türkiye kurtardı
Dünya

Yunanistan ölüme itti! Türkiye kurtardı

İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 22:44:00 -
Yunanistan ölüme itti! Türkiye kurtardı

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Lastik bottaki Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 59 göçmen kurtarıldı.

Diğer yandan Çeşme ilçesi açıklarında ise 2 lastik bottaki toplam 64 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botunca durdurularak yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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