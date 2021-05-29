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Gündem Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı!
Gündem

Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı!

Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilerek ölüme terk edilen 24 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 03:28:00 -
Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı!

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince geçtiğimiz perşembe günü saat 09.45 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğuna yönelik bilgi edinildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik boyu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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