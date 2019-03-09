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Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı 'Mavi Vatan-2019'na ilişkin açıklamalarda bulunan Yunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Nikolas, dikkat çeken ifadeler kullandı.

09 Mart 2019 Cumartesi 17:39
Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız

Yurtiçi ve yurtdışında pek çok yansıması olan Mavi Vatan-2019 tatbikatına ilişkin Yunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Nikolas, Türkiye’nin bu tatbikatla birçok yöne mesaj verdiğini ifade ederek, “Ana mesaj, enerji konusunda alınan tüm kararların Türkiye’nin onayına sahip olması gerektiğidir” dedi.

"Türkiye dünyada en güçlü yedi askeri güç olacak"

Türk savunma sanayisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Nikolas, “2030'dan sonra Türkiye'nin dünyadaki en güçlü yedi askeri güç arasında olacağına inanıyorum” dedi.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük deniz tatbikatı Mavi Vatan-2019 bugün tamamlanıyor. Üç denizde de 103 geminin katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen tatbikatta milli deniz ve hava platformlarının yanında yazılım tabanlı sistemler de kritik görevler üstlendi. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok yansıması olan tatbikata ilişkin Yunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Paunis Nikolas, değerlendirmelerde bulundu. Nikolas, tatbikatın çok geniş bir alana yayıldığını ifade ederek, Türkiye’nin NATO’nun ikinci, dünyada da dokuzunda büyük orduya sahip olmasına rağmen bu alanın etkili bir şekilde kontrol edilmesi için birden fazla güç kullanması gerektiğini belirtti. Nikolas, konvansiyonel güç olarak, özellikle küçük uçak gemileri (Anadolu ve Trakya) ve diğer savaş gemilerinin tamamlanması ve ABD’den alınması planlanan F-35-B’lerle durumun Türkiye lehine büyük oranda değişeceğini ifade etti.

"Ege'deki adaların hedef olduğuna inanıyoruz"

Tatbikatın Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan halkına yansımasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Nikolas, “Yunanistan'da, askeri tatbikat yaygın olarak duyuruldu. Birçoğu bu uygulamaya tepki gösteriyor, çünkü Türkiye'nin güçlendiği, savunma sanayisindeki silahlarının ilan edildiğine ve Yunan halkının korkutulduğuna inanıyorlar. Gerçeği söylemek zorundayız. Yani, tatbikattan bahsediyoruz. Ege'deki adaların hedef olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle hükümet, silahlı kuvvetleri askeri hazır olma durumuna soktu” ifadelerini kullandı.

Ana mesaj: Enerji

Doğu Akdeniz'deki rekabetin ve dengelerin karmaşık bir oyun olduğunu vurgulayan Nikolas, “Türkiye, askeri tatbikatıyla bir çok yöne mesaj yolluyor. Ana mesaj; enerji konusunda alınan tüm kararların Türkiye onayına sahip olması gerektiği. Doğu Akdeniz'deki rekabet ve dengeler karmaşık bir oyun” dedi.

Mavi Vatan-2019 tatbikatının sıcak bir savaş riski taşıyıp taşımadığına ilişkin çok net bir cevap veren Nikolas, “Hayır. Bunun sadece bir kazadan sonra olacağına inanıyorum. Ne Türkiye ne de Yunanistan, en azından şu anda ‘sıcak bir savaşa’ yol açmayı amaçlamıyor” ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayiniz çok iyi işler yapıyor"

Yunanistan'da, Türk savunma sanayisinin büyük gelişimi hakkında Yunan medyasında konuşan ilk kişi oldum. Onunla suçlandım. Bir programda, tüm yeni silahları birçok unsurlarıyla sundum” diyen Nikolas, şöyle devam etti: “2030'dan sonra Türkiye'nin dünyadaki en güçlü yedi askeri güç arasında olacağına inanıyorum. Aynı zamanda Türk savunma sanayisi kendi kendine yeterli olacak, yani yabancı ülkelere bağlı olmayacak. Bu, büyük ölçüde, zaten ihracat yapan ve yılda 2 milyar dolar ihraç eden savunma sanayinizde yaptığınız çok iyi işlerden kaynaklanıyor.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri Fatih’den sonra ikinci sondaj gemisi Yavuz’la (Deepsea Metro II) birlikte büyük hız kazanacak.

Büyük endişe duyuyorum

Doğu Akdeniz’de özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ilan ettiği sözde 1, 4 ve 7. parseller için büyük endişe duyduğunu ifade eden Nikolas, 10. parsel için aynı endişeleri taşımadığını söyledi. “Yunanistan'da konuyu abarttık. Ancak, bölgede bir ‘enerji oyuncusu’ haline geldiğinden ve yeni bir diyalog süreci başlattığından Kıbrıs için önemli” açıklamasında bulundu.

Pek çok Türk uzmanın maliyet ve Türk kıta sahanlığı sorunu yüzünden hayali bir proje olarak gödüğü Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi’ne (EASTMED) ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Paunis Nikolas, “Elbette 'EASTMED' boru hattının inşaatı birçok dengeyi değiştirecek” dedi. “Yunan medyasında da belirttiğim gibi, bu adım Türkiye’yle bir kriz yaratabilir” diyen Nikolas, bu krizin başarılı bir şekilde yönetebileceğini ve Amerikanı’nın bölgedeki varlığından güven duyulduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 17:39
  1. Mavi Vatan-2019
  2. Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi
  3. EASTMED

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