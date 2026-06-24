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Dünya Türkiye’nin nüfuz alanı genişliyor! Kahire-Ankara flörtü Yunan'ı kudurttu
Dünya

Türkiye’nin nüfuz alanı genişliyor! Kahire-Ankara flörtü Yunan'ı kudurttu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Türkiye’nin nüfuz alanı genişliyor! Kahire-Ankara flörtü Yunan'ı kudurttu

Yunan basınına göre Türkiye ve Mısır arasındaki yakınlaşma Atina için endişe kaynağı…

Kathimerini gazetesinin "Kahire-Ankara flörtünden duyulan endişe – Atina'nın tavrı" başlıklı haberinde Mısır'ın Kahire'de Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye ve Mısır arasında yapılan dörtlü görüşmeden Atina'yı haberdar etmediği aktarıldı.

Yunanistan'ın daha çok Libya konusuyla ilgilendiği belirtilen haberde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın Bingazi'ye dün yaptığı ziyarete atıfla, Türkiye'nin son dönemde Libya'nın doğusunda etkin olan Hafter ailesine yakınlaşmakta olduğu ileri sürüldü.

 

Libya konusunun görüşüldüğü Kahire'deki dörtlü görüşme için Atina'ya bilgi verilmemesinin dışında son 12 aydır yaşanan bir dizi olay nedeniyle Atina ile Kahire arasındaki güvenin sarsıldığı da ifade edildi.

Öte yandan, Mısır'ın Türkiye ile yakınlaşma sürecinde İsrail faktörünün de etkili olduğu yorumu yapılan haberde, bugünlerde Konya'da Mısır ve Türkiye arasında askeri tatbikat yapıldığına da dikkat çekildi.

 

Haberde, "Ancak askeri tatbikatlar en azından Türkiye-Mısır diplomatik ilişkilerindeki yakınlaşma kadar endişe verici olarak değerlendirilmiyor." ifadesine yer verildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 21 Haziran'da düzenlenen toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Kahire'de AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Kahire'de yoğun bir temas trafiği içerisinde olduklarını belirterek, temaslarda Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve ABD'nin Libya konusunda önemli bir görüşme yaptıklarını kaydetmişti.

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