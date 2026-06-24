Meclis'ten Araç Sahipleri ve Öğrencilere Yeni Düzenleme: Tescil Süresi Uzatıldı, Eğlence Vergisinde Muafiyet Geldi

Genel Kurul'da kabul edilen maddeler kapsamında Belediye Gelirleri Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Buna göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde bulunan sirk, lunapark, çalgılı bahçe ve benzeri biletle giriş yapılan eğlence yerlerinde, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençlerden ile öğrenimine devam eden 25 yaşını doldurmamış öğrencilerden eğlence vergisi alınmayacak.

Belediye Taşınmazlarına Taksitli Satış İmkânı

Devlet İhale Kanunu'nda yapılan değişiklikle belediyeler, il özel idareleri ve bunların kurduğu mahalli idare birliklerine ait taşınmazların peşin veya taksitle satılabilmesinin önü açıldı.

Düzenlemeye göre satış bedelinin en az yüzde 25'i peşin ödenmek şartıyla kalan kısmı en fazla 2 yıl içinde ve 12 taksitte ödenebilecek. Taksitli satış uygulamasının ihale ilanında açıkça belirtilmesi gerekecek.

Taşınmazın alıcı adına devredilebilmesi için kalan borcu karşılayacak banka teminat mektubu verilmesi veya idare lehine ipotek tesis edilmesi şartı aranacak. Bu şartların sağlanamaması halinde taşınmazın tapu devri, tüm taksitler ödenene kadar gerçekleştirilemeyecek.

Araç Tescil Süresi 15 İş Gününe Çıkarıldı

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle elektronik ortamda tescili mümkün olan araçlar için tanınan tescil süresi de uzatıldı.

Yeni düzenlemeye göre araç satın alan vatandaşların tescil işlemlerini tamamlamaları için verilen süre 3 iş gününden 15 iş gününe yükseltildi. Böylece araç sahiplerine işlemlerini tamamlamaları için daha geniş bir zaman tanınmış oldu.

Meclis Çalışmalarına Ara Verildi

Teklifin 16'ncı maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, Genel Kurul'u bugün saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere kapattı.

Öne Çıkan Değişiklikler

18 yaş altı gençler ve 25 yaş altı öğrenciler eğlence vergisinden muaf tutulacak.

Belediye ve il özel idarelerine ait taşınmazlar yüzde 25 peşinatla taksitle satılabilecek.

Araç tescil süresi 3 iş gününden 15 iş gününe çıkarıldı.

Taşınmaz satışlarında geçici teminat oranı yüzde 3 ile yüzde 30 arasında belirlenebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyecek.