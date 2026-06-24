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Gündem ‘AK Parti iktidarında fırladı’ diyorlardı! İşte çeyrek altın ahlaksızlığının özeti
Gündem

‘AK Parti iktidarında fırladı’ diyorlardı! İşte çeyrek altın ahlaksızlığının özeti

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Fondaş medyanın ipliğini pazara çıkaran "Manşetlerin Dili" programında, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Karahasanoğlu, karanlık odakların ekonomi üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarını tokat gibi ifşaatlarla yerle bir etti.

Dünya genelindeki jeopolitik krizleri ve makroekonomik dengeleri gizleyerek her fiyat hareketini hükümete yıkmaya çalışan Sözcü gazetesinin dürüstlük maskesini indiren Karahasanoğlu, çeyrek altın üzerinden dönen kirli tezgahı rakamlarla gözler önüne serdi.

"ALTIN DÜŞERKEN ERDOĞAN YAPTI DEMİYORSAK, YÜKSELİRKEN DE AK PARTİ YAPTI DİYEMEZSİNİZ!"

Programda, çeyrek altının küresel piyasalardaki rahatlamayla birlikte 13 bin 300 liradan 10 bin 94 liraya kadar gerilediğini hatırlatan gazeteci Ali Karahasanoğlu, dürüst yayıncılık dersi verdi. Karahasanoğlu, "Ben şimdi burada siyasi iktidarın yalakalığını yapmak için 'AK Parti her şeyi bakın ne kadar güzel yapıyor, çeyrek altını 10 bin 94 liraya indirdi. Helal, var ol Cumhurbaşkanı!' dersem, işte o fondaşların yaptığı hareketin bir benzerini sergilemiş olurum. Biz bunu yapmıyoruz, dürüst davranıyoruz" ifadelerini kullandı. Altın fiyatlarının tamamen ABD ve İsrail’in İran’a yönelik sinsi saldırıları ve küresel konjonktür sebebiyle yükseldiğini, şimdi de yine dünya genelindeki gelişmeler çerçevesinde düştüğünü vurguladı.

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