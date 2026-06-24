Siyonist işgal bitti, Lübnan direnişi kazandı! Ayn Arab sakinleri 4 ay sonra gözyaşlarıyla evlerine döndü!

İsrail ordusunun işgali nedeniyle yaklaşık 4 ay boyunca evlerinden uzak kalan Lübnan'ın güneyindeki Ayn Arab beldesi sakinleri, Lübnan ordusunun toprak seti kaldırması ve İsrail askerlerinin çekilmesiyle evlerine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

İsrail ordusunun 2 Mart'ta Lübnan'a düzenlediği hava ve kara saldırılarının ardından işgal ettiği bölgeler arasında yer alan Ayn Arab beldesinin sakinleri, yaklaşık 4 ay sonra evlerine dönmeye başladı.

Nüfusu yaklaşık 3 bin olan belde, İsrail askerlerinin köye girmesiyle büyük ölçüde boşalmış, köy halkı Bekaa, Nebatiye, Sayda ve ülkenin farklı bölgelerine sığınmak zorunda kalmıştı.

Ateşkes ve bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından belde sakinlerine evlerine dönebilecekleri bilgisi verildi.

İsrail ordusunun beldeden çekilmesinin ardından Lübnan ordusu, köy girişinde oluşturulan toprak setini kaldırarak bölge halkının evlerine dönüşünün önünü açtı.

Bunun üzerine sabahın erken saatlerinden itibaren dönüşlerin başladığı beldede bazı aileler evlerini sağlam bulmanın sevincini yaşarken, bazıları da savaşın geride bıraktığı hasarı tespit etmeye çalıştı.

- "Yaklaşık 70-80 aile döndü"

Ayn Arab Muhtarı Osman Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 ay sonra evlerine yeniden kavuştuklarını belirterek, "Burada İsrail ordusunun yaptığı bir toprak set vardı. Lübnan ordusu dün ikindi saatlerinde yolu açtı ve bugün köye girebileceğimizi söyledi. Şimdi bazıları köye girdi, bazıları da hala yolda geliyor. Çok şükür işler kolaylaştı." dedi.

Köy halkının İsrail saldırıları nedeniyle Bekaa, Nebatiye ve Sayda gibi bölgelere dağıldığını hatırlatan Ahmed, "Savaşın bitmesini, herkesin evine dönmesini ve yıkılan bütün köylerin yeniden imar edilmesini diliyoruz. Köyümüzü, evlerimizi ve insanlarımızı çok özledik. Şimdiye kadar yaklaşık 70-80 aile döndü." diye konuştu.

Ateşkesten memnun olduklarını dile getiren Ahmed, savaşın yeniden başlamasından endişe duyduklarını ancak ateşkesin kalıcı olmasını umut ettiklerini ifade etti.

Köyde marketi bulunan Hanan Ali de "Açıkçası geri döneceğimizi hiç düşünmemiştik. Ben şahsen bu köye bir daha döneceğimi hiç hayal etmiyordum. Ama çok şükür, her şey telafi edilir. Önemli olan sağ salim geri dönmek ve evlerimize kavuşmak." şeklinde konuştu.

İsrail askerlerinin dükkanına zarar verdiğini belirten Ali, "Her şeyi kırıp dökmüşler. Söylenecek fazla bir şey yok, her şey ortada. Her şey yerle bir edilmiş." dedi.

Geçimlerini hayvancılık ve tarımdan sağladıklarını ancak savaş nedeniyle büyük zarar gördüklerini ifade eden İbrahim, evlerini sağlam buldukları için mutlu olduklarını ve yeniden topraklarına kavuşmanın kendileri için en büyük nimet olduğunu dile getirdi.

“Allah evini kaybeden herkese yardım etsin ve zararlarını telafi etsin.

Siham İbrahim ise toprak setin kaldırılacağı haberini aldıklarında büyük sevinç yaşadıklarını anlatarak, "Dün toprak setin kaldırılacağını duyduğumuzda bizim için sadece bir bayram değil, bayramdan da önemli bir gündü. Sevinçten ağlamaya başladık. Çok mutlu olduk. Evimize döndük." diye konuştu.

4 ay boyunca evlerinden uzakta zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini dile getiren Siham, "Çok sabrettik, çok sıkıntı çektik. Geçimimizi sağladığımız birkaç hayvanımız vardı, onları yok pahasına satmak zorunda kaldık. Biz geçimimizi hayvancılık ve tarımdan sağlıyoruz. Sütten, yavrulardan geçiniyorduk ama her şey boşa gitti." ifadelerini kullandı.

Tarif edilemez bir mutluluk yaşadıklarını dile getiren Siham, şunları kaydetti:

"Çok şükür evlerimizi sağlam bulduk. Biz de iyiyiz. Ne kadar sıkıntı çekmiş olsak da çok şükür evlerimize döndük. Bu bizim için en büyük nimet."

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği "Sarı Hat" bölgesinde onlarca belde ve köy bulunuyor. İsrail ordusu, bu yerleşimlerin çoğunda gerçekleştirdiği yıkım faaliyetleriyle bölge halkının yerinden etmişti.