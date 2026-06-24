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Gündem İslamafobik saldırılarda rekor tırmanış: Almanya değil Faşistmanya!
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İslamafobik saldırılarda rekor tırmanış: Almanya değil Faşistmanya!

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İslamafobik saldırılarda rekor tırmanış: Almanya değil Faşistmanya!

Almanya merkezli İslam ve Müslüman Düşmanlığı Karşıtı İttifakı (CLAIM) tarafından hazırlanan son rapora göre, geçen yıl ülke genelinde Müslümanlara yönelik 2’si cinayet 5’i kundaklama 214’ü fiziksel olmak üzere 4 bin 96 saldırı gerçekleştirildi. Saldırılar bir önceki yıla göre yüzde 33 artarak rekor seviyeye ulaşırken günde ortalama 11 Müslüman fiziksel ve sözlü saldırıya maruz kaldı.

Almanya’da Müslümanlara yönelik saldırıların artarak sürdüğü raporlara yansımaya devam ediyor. Almanya merkezli İslam ve Müslüman Düşmanlığı Karşıtı İttifakı (CLAIM) tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin rapora göre, geçen yıl Müslümanlara yönelik 4 bin 96 saldırı gerçekleştirildi. Almanya genelinde Müslümanlara yönelik saldırıları ve ayrımcılığı belgeleyen bir kuruluş olan CLAIM’e göre Almanya’da günde ortalama 11 Müslüman karşıtı saldırı yapıldı.

CİNAYET KUNDAKLAMA, FİZİKSEL SALDIRI

Söz konusu saldırılar ayrımcılık, hakaret ve nefret içerikli sözlerin yanı sıra fiziksel şiddet olarak da gerçekleşti. Rapora göre, 2 bin 379 vaka ile saldırıların yüzde 61’den fazlası sözlü saldırı, 840 vaka ile saldırıların yüzde 21,5’i ayrımcılık içerikli tehditlerden oluştu. Rapora göre geçen yıl Müslümanlara yönelik iki cinayet, 214 fiziksel saldırı vakası, dört ağır yaralama veya cinayete teşebbüs vakası ve beş kundaklama saldırısı da kayıt altına alındı. Raporda ayrıca, 61’i camilere, 2’si Müslüman mezarlıklarına biri de bir üniversitenin ibadet odasına olmak üzere dini kurumlara yönelik toplam 64 saldırı kaydedildi. Rapora göre, Müslüman karşıtı şiddet kamusal alanlarda, eğitim kurumlarında, iş yerlerinde ve evler de dahil olmak üzere toplumun her alanında gerçekleşti.

YÜZDE 33 ARTARAK REKOR KIRDI

CLAIM’e göre, Müslüman karşıtı şiddetten en çok etkilenenler yüzde 65 oranı ile kadınlar. Raporda Müslümanlara yönelik 2022 yılında 898, 2023 yılında bin 926, 2024’te ise 3 bin 80 saldırının kayıt altına alındığına dikkat çekildi. Raporda 2024 yılına oranla geçen yıl Müslümanlara yönelik saldırıların yüzde 33 artarak 4 bin 96’a yükseldiğine işaret edildi.
Raporun son bölümünde verilerin kayıt altına alınan vakalardan oluştuğuna bildirilmeyen daha fazla olayın bulunduğuna vurgu da yapıldı.

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