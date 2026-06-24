Küçükçekmece’de trafik düzenlemesi: Bazı yollar geçici olarak kapanacak
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Küçükçekmece’de yarın gerçekleştirilecek aşure matem merasimi kapsamında uygulanacak trafik düzenlemesi nedeniyle bazı yollar belirli saatlerde araç geçişine kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek aşure matem merasimi programı kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından ulaşım düzenlemesine gidildi.
Bu kapsamda, saat 06.00'dan programın sona ereceği zamana kadar Dereboyu Caddesi'yle Fatih Caddesi kesişimi, Başaran Sokak'ın Fatih Caddesi çıkışı, Fatih Caddesi'nin Tuna Caddesi'yle Başaran Sokak arasında kalan bölümü, Kızılay Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarı'na bağlantısı, 1239. Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarı girişleriyle Fulya Sokak'ın Fatih Caddesi'yle Orhan Gazi Sokak arasında kalan kısmı araç trafiğine kapalı olacak.
Sürücülerin alternatif güzergâh olarak Dereboyu, Muammer Aksoy ve Tuna caddeleriyle Maslak Çeşme Caddesi üzerinden Hakan Caddesi'ne bağlanan ara sokakları kullanabilecekleri bildirildi.