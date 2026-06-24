Fidye yazılımı saldırılarındaki artışa dikkat!

Rapora göre siber suçlular, kurumsal ağlara sızmak için gelişmiş truva atlarını ve aldatıcı bağlantıları kullanmaya devam ediyor. Bitdefender Türkiye Distribütörü Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, işletmeleri bu artan tehdit dalgasına karşı uyarıyor. Bitdefender laboratuvarları tarafından analiz edilen aylık verilere dayanan Haziran 2026 Tehdit Raporu, siber saldırganların taktiklerindeki değişimi detaylandırıyor. Özellikle fidye yazılımı (ransomware) gruplarının hedef gözetmeksizin hem küçük işletmeleri hem büyük organizasyonları tehdit ettiği görülüyor. Android cihazları hedef alan bankacılık truva atları ve kimlik avı kampanyaları da kullanıcıların finansal verilerini riske atarak yayılmayı sürdürüyor. Rapordaki bulgular, siber savunma mekanizmalarının sürekli güncel tutulmasının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Tehdit aktörlerinin her geçen gün daha karmaşık yöntemler geliştirdiğini belirten Bitdefender Türkiye Distribütörü Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, bu raporun kurumlar için bir erken uyarı sistemi niteliği taşıdığına dikkat çekerek güvenlik stratejilerinin önemini vurguluyor.

ZARARLI YAZILIMLAR VE KİMLİK AVI KAMPANYALARI YAYILIYOR

Raporun detaylarında, siber saldırganların tespit edilmekten kaçınmak için karmaşık teknikler kullandığı ve özellikle e-posta tabanlı tehditlerin hızlı bir artış gösterdiği vurgulanıyor. Alan adı sahtekarlığı (homograph saldırıları) ve popüler marka taklitleri üzerinden yürütülen kimlik avı kampanyaları, kullanıcıları güvenilir kaynaklarla iletişim kurduklarına inandırarak manipüle ediyor. Aynı zamanda, güvenlik açıklarından faydalanarak sistemlere sızmayı başaran truva atları, arka planda sessizce çalışarak kritik kurumsal verileri dışarı sızdırmaya devam ediyor. Tehdit aktörlerinin her geçen gün daha karmaşık yöntemler geliştirmesi, kurumların siber riskleri yönetme biçimlerini yeniden değerlendirmesini gerektiriyor.

"SİBER SALDIRGANLAR GELENEKSEL SAVUNMALARI AŞMAK İÇİN EVRİLİYOR"

Her ay yayınlanan tehdit raporlarının siber dünyanın nabzını tuttuğunu belirten Bitdefender Türkiye Distribütörü Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, "Haziran ayına ait veriler, saldırganların yazılım açıklarının yanı sıra insan psikolojisini de aktif olarak hedef aldığını gösteriyor. Özellikle fidye yazılımı operasyonlarındaki artış ve mobil cihazlara yönelik gelişmiş tehditler, kurumların geleneksel güvenlik duvarlarının ötesine geçmesini zorunlu kılıyor. Şirketlerin dijital varlıklarını koruyabilmesi, tehdit istihbaratını merkeze alan, proaktif ve çok katmanlı bir güvenlik stratejisiyle mümkündür." dedi.