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Gündem Ani kararla CHP’den AK Parti’ye geçmişti! Mansur Yavaş’ın son sözleri bardağı taşırmış!
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Ani kararla CHP’den AK Parti’ye geçmişti! Mansur Yavaş’ın son sözleri bardağı taşırmış!

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Ani kararla CHP’den AK Parti’ye geçmişti! Mansur Yavaş’ın son sözleri bardağı taşırmış!

CHP'den ayrılarak ani kararla AK Parti’ye geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den neden istifa ettiği sorusuna "Çok farklı olaylar, çok farklı yaşanmışlıklar, çok farklı birikmişlikler oldu. Devam edebilme durumumuz kalmadı. Kamuoyu neyin ne olduğunu henüz bilmiyor. Ama bilecek" karşılığını verdi. Koç, 6 aydır ulaşamadığı Mansur Yavaş ile son görüşmesini de anlatarak aradığı cevapları Mansur Yavaş’ta bulamadığını kaydetti.

CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, katıldığı bir törende basın mensuplarının sorularını cevapladı. Koç, "İki yılı aşkın bir zamandır Haymana'da bir görev yürütüyoruz. Ve Rabbime hamdolsun, mahcubiyetsiz bir şekilde yürütme adına da gecemizi gündüzümüze kattık. Bir gün dahi izin almadan bugünlere şehrimizi taşıdık. Tabii niyetimiz neydi? Niyetimiz şuydu: Haymana çok farklı nimetlere sahip. O nimetlerle de muhakkak ki hak ettiği yere gelmeliydi. Ve bugüne kadar Haymana'nın veya Haymana'ya bu projeleri kazandırdığım. Kazandırmamıza vesile olan, bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Mansur Yavaş Başkanıma tabii ki çok teşekkür ediyorum. Emeği büyük üzerimizde; gerek siyasi kişiliği ve gerekse Haymana'ya kazandırdıklarıyla. Ama tabii ki çok farklı olaylar, çok farklı yaşanmışlıklar oldu, çok farklı birikmişlikler oldu. Ve bu birikmişlikler üzerine, gerçekten daha fazla devam edebilme durumumuz kalmadı. Bunların sebeplerini de ayrıca açıklayacağım zaten. Çünkü kamuoyu neyin ne olduğunu maalesef bilmiyor" dedi.

MANSUR YAVAŞ’A 6 AYDIR ULAŞAMIYORDUM

Bir gazetecinin Ak Parti’ye geçmesine Haymanalıların tepkisinin ne olduğunu sorması üzerine Koç, "Olayları tabii ki bilmeyenler var. Tabii ki tepkiler olacaktır, haklı yerler olacaktır. Ama dediğim gibi nelerin bu kararımızda etkili olduğunu net olarak, madde madde açıklayacağız. Bizi bu çizgiye getirenler nelermiş, bunları izah ettiğimizde, o hemşehrilerimiz de alnımızdan öpecektir, ondan eminim" şeklinde konuştu.
Mansur Yavaş ile yaptığı son görüşmeye ilişkin soru üzerine Koç, "Ziyarette kendisine sadece şunu sordum ben ki en büyük sıkıntı buydu: 'Yaklaşık 6 aydır ben size ulaşamıyorum. Size benim ilçe başkanım ulaşıyor, benim meclis üyem gelip iki buçuk saat makamınızda durabiliyor. Ben size neden ulaşamıyorum?' O soruya cevap aradım açıkçası ama çok farklı bir cevap aldım kendisinden. 'Bakan Bey'e gittiğinden haberdar etmedin.' dedi. Oysa ben Bakan Bey'e üç gün öncesinde gitmiştim zaten, aradığım cevap o değildi. Dediğim gibi çok farklı birikmişlikler var. Teşekkür ediyorum" cevabını verdi.

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