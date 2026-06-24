Bir doktorda tespit edildi! Ebola salgını Avrupa’ya sıçradı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransa Sağlık Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde insani yardım doktoru olarak görev yaptıktan sonra ülkeye dönen bir kişide Ebola virüsü görüldüğünü duyurdu.
Fransa’da Kongo’dan dönen bir doktorda Ebola virüsünün tespit edilmesiyle alarma geçildi.
Fransa Sağlık Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde insani yardım doktoru olarak görev alan ve Fransa’ya yeni dönen bir kişide Ebola virüsü görüldüğünü açıkladı. Yetkililer, hastanın özel bir sağlık tesisine kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu belirterek, hastayla temas etmiş olabilecek kişilerin tespiti için kapsamlı bir araştırma yürütüldüğünü bildirdi. Açıklamada, belirlenen kişilerin bölgesel sağlık kuruluşları tarafından bilgilendirileceği, 21 gün ev izolasyonuna alınacağı ve bu sürede yakından izleneceği aktarıldı.