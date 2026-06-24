Avukat Yıldırım’dan savcılığa dilekçe! Korsan başkan Özgür için tutuklama talebi

24 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’ne giden ve yaptığı ‘arınma’ çağrısı ile pavyoncu Özgün Özel ve ekibinin hedefi haline gelen Avukat Mehmet Yıldırım, Özel’in tutuklanması için başvuruda bulundu.

‘ANAYASAL DÜZENİ YIKMAYA TEŞEBBÜS’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede, Özel’in Anayasa’nın 14. Maddesi kapsamında ‘Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs’ suçu işlediğini belirten Yıldırım, dokunulmazlık zırhının kaldırılmasına gereksinim duyulmaksızın tutuklanmasını talep etti.

Yıldırım, “Bugün itibari ile anayasa 14. Md nin Anayasa'da tanınan hiçbir hak ve hürriyet; devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. sebeplerine dayanarak dokunulmazlığına bakılmaksızın Özgür özel ‘in tutuklanması için dilekçe veriyorum .” açıklamasında bulundu.