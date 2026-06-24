“Maksat spor olsun” ABD'ye kafa tuttu! Savaşla tehdit etti

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, başkent Tel Aviv'de bir etkinlikte konuşan Zohar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasına eleştiriler yöneltti.

Washington'un İran ile mutabakata varmasına tepki gösteren Zohar, "ABD'nin şu anda İran meselesine yönelik tutumu iyi değil. Kiminle muhatap olduklarını tam olarak idrak edemiyorlar. ABD, yakın gelecekte kendisini İsrail ile kaçınılmaz bir karşı karşıya gelme ve hesaplaşma rotasında bulacaktır. Bizim ABD'ye vereceğimiz yanıt koşulsuz bir itaat olmayacaktır." ifadeleriyle tehdit etti.

İsrail'in kendi güvenlik çıkarlarına göre askeri hamle yapacağını ileri süren Zohar, "Benim görüşüme göre, bir ABD anlaşması nükleer silah sorununu çözmeyecek ve savaş insanların düşündüğünden çok daha hızlı bir şekilde geri dönecek." görüşünü savundu.

ABD-İran mutabakatının ardından İsrailli siyasetçilerin Trump'a karşı duydukları hoşnutsuzlukta artış yaşanıyor.

Bu konuda yapılan eleştiriler, Trump'la sınırlı kalmayıp Tel Aviv'e karşı sert açıklamalarda bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'a kadar uzanıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "kesin zafere çok yakın olduklarını" iddia ederek, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan, Lübnan'ı da kapsayan ABD-İran mutabakatını reddetmesini istemişti.

Trump, 19 Haziran'da ABD merkezli Axios haber portalına verdiği röportajda, ülkesinin İsrail ile ilişkilerine dair "Trump olmasaydı, İsrail yerle bir olmuştu." demişti.

Vance da ABD-İran mutabakatına tepki gösteren İsrail hükümeti üyelerini sert bir şekilde eleştirerek, "İsrail'i koruyan silahların üçte ikisinin ABD'de ve Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarıyla üretildiğini" ifade etmişti.