  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yunanistan, Kovid-19 nedeniyle askeri tatbikatları erteledi

Yeniakit Publisher
2020-05-10 03:11:18 -
Yunanistan, Kovid-19 nedeniyle askeri tatbikatları erteledi

ATİNA (AA) - Yunan Silahlı Kuvvetlerinin, önceden planlanan tüm askeri tatbikatları 11 Mayıs’tan itibaren belirsiz süre için ertelediği bildirildi.

Yunan basınındaki askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, Yunanistan Genel Kurmay Başkanlığının, Sağlık Bakanlığının, yeni tip koronavirüse (KOVİD-19) karşı mücadelede ileriki 15 günün ülke için "kritik bir dönem olacağı" uyarısını dikkate alarak, orduda salgının yayılması endişesiyle böyle bir karar aldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, Ege’de, 11-19 Mayıs tarihlerinde geniş bir alanda gerçekleştirilmesi planlanan “Fırtına ‘20”-(Kataigida ’20)” isimli çok boyutlu tatbikatın iptal edildiği belirtildi.

Yunan ordusundaki vaka sayısının yüzde 0,05 oranında bulunduğu ifade edilen haberlerde, “Fırtına ‘20” tatbikatının gerçekleştirilmesi planlanan bazı deniz alanlarının Türkiye tarafından kısa bir süre önce NAVTEX yayımlanarak askeri tatbikat için kapatıldığı vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı