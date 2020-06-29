Yunanistan itti, Türkiye yetişti
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla Çıplak Ada sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 40 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna alındı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar kıyıya çıkarıldı.