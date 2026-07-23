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Gündem Her kafadan bir ses çıkıyor! Milli Mücadelede ilk kurşun karmaşası
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Her kafadan bir ses çıkıyor! Milli Mücadelede ilk kurşun karmaşası

Yeniakit Publisher
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Her kafadan bir ses çıkıyor! Milli Mücadelede ilk kurşun karmaşası

Gazetemiz yazarı Mustafa Armağan; Mustafa Kemal'in Nutuk’taki ifadeleri, Genelkurmay arşivleri ve Kâzım Karabekir’in günlükleri ışığında ders kitaplarındaki "ilk kurşun" çelişkisini deşifre etti.

Gazetemiz yazarı, tarihçi Mustafa Armağan, bugünkü köşesinde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Milli Mücadele” kavramını yeniden öne çıkarmasıyla birlikte hazımsızların başlattığı tartışmalara değinerek, ders kitaplarında yer alan tarihi bilgilerin doğruluğunu sorguladı.

Armağan, inkılap tarihi kaynaklarında “ilk kurşun”un İzmir'de Hasan Tahsin tarafından atıldığı yönündeki bilginin resmi ve tarihi belgelerle çeliştiğini ifade etti.

 

 

Yazar, bizzat Mustafa Kemal’in kaleme aldığı Nutuk eserinde, 28 Mayıs 1919'daki Ayvalık muharebesine kadar Yunan kuvvetlerinin hiçbir yerde ateşle karşılık görmediğinin açıkça yazılı olduğunu hatırlattı.

Yazısında farklı kurum ve tarihi şahsiyetlerin iddialarına da yer veren Mustafa Armağan, Genelkurmay Başkanlığına göre ilk kurşunun 19 Aralık 1918'de Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Mehmet Çavuş ve arkadaşları tarafından sıkıldığını aktardı.

 

 

Buna karşın Kâzım Karabekir Paşa’nın İstiklal Harbimiz adlı hatıratına ve günlüklerine dikkat çeken yazar, İzmir'in işgalinden 18 gün önce, yani 27 Nisan 1919'da Trabzon limanına gelen bir Yunan torpidosundaki askerlere karşı Türk neferinin silahla mukabelede bulunduğunu belirtti.

Karabekir'in belgelerine göre bu olayda nefsi müdafaa yapan Türk askerinin bir Yunan neferini etkisiz hale getirdiğini ifade etti.

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Yorumlar

İsmail

Kurtuluş savaşında Benim kafama takılan aklımın almadığı kurtuluş savaşını osmanlı devleti lazandı milletin devleti osmanlıydı devletiydi nasıl oluyorda savaşı kazanan devletin padişağı savaşı kazandıktan iki ay sonra düşmanının gemisine biniyor savaştığı düşmanları ile kaçıyor neden kimden kaçıyor neden kaçıyor padişah vadettin osmanlı askerleri ilemi savaştı ingiliz yunanlarlamı

Üstad Kadir mısıroğlu yolundayım

Mustafa Armağan Hocaya SANSÜRSÜZ TARİH'E sonsuz teşekkürler
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