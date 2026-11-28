Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, Fener Rum Patrikhanesi’nin 30 Kasım ayini için İstanbul’a geldi. 1974’ten bu yana Türkiye’deki ilk resmi cumhurbaşkanları zirvesinde Erdoğan ile Dolmabahçe’de buluştu. Liderlerin Ege, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimler ile vize konularını görüşmesi bekleniyor. Tasulas'ın programında Ruhban Okulu da var.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Mayıs ayındaki daveti üzerine Patrikhane'nin kurucusu Aziz Andreas için düzenlenen 30 Kasım "Taht Bayramı" törenlerine katılmak üzere İstanbul'a geldi.

52 yıl sonra Dolmabahçe’de iki ülke cumhurbaşkanı arasında gerçekleşen tarihi görüşme basına kapalı olarak yapıldı.

Yunan Cumhurbaşkanı resmi karşılama töreninin ardından Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştiriyor.

KRİTİK BAŞLIKLAR MASADA

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve sonrasında ortak basın toplantısı yapılmayacağı öngörülen Dolmabahçe zirvesinde, iki ülke arasındaki diyalog sürecinin somut başlıklarının ele alınması bekleniyor. Görüşme masasında Ege ve Doğu Akdeniz'deki güncel gelişmeler, bölgesel meseleler, ikili ekonomik ilişkiler ve gümrük anlaşması, Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisi sürecinin yer aldığı belirtiliyor.

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan eşlik ederken, Yunan heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou, Kültür Bakanı Lina Mendoni ve Diaspora İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Yiannis Loverdos bulunuyor.

{relation id:2036023 slug:'baskan-erdogan-unesco-genel-direktoru-el-enanyyi-kabul-etti'}