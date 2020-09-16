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Siyaset Yunanistan ile İtalya’nın anlaşması Haçlı’nın gerçek yüzünü deşifre etti! İyonya’da hukuk Ege’de zorbalık
Siyaset

Yunanistan ile İtalya’nın anlaşması Haçlı’nın gerçek yüzünü deşifre etti! İyonya’da hukuk Ege’de zorbalık

Haçlı Batı dünyasını ve Ortadoğu’daki kukla diktatörleri arkalarına alarak Türkiye’yi Antalya Körfezine hapsetmek ve ülkemizde sadece 1.5 kilometre uzaklıktaki Meis Adası’nı bahane ederek Doğu Akdeniz’in tamamında hükümran olmak isteyen Yunanistan, İtalya ile yaptığı anlaşmada adaların yetki alanı tezini ileri süremezken anlaşmayı anakara üzerinden yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 09:19:00 - 2020-09-16 09:19:47
Yunanistan ile İtalya’nın anlaşması Haçlı’nın gerçek yüzünü deşifre etti! İyonya’da hukuk Ege’de zorbalık

Batı dünyası kendi aralarında yaptıkları deniz yetki anlaşmalarında adaları hiç gündeme getirmezken, söz konusu Türkiye olduğunda adaların münhasır ekonomik bölge tezini ileri sürdükleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda Yunanistan ile İtalya arasında yapılan İyonya Denizi Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasının, bölgedeki adalar değil karasuları baz alınarak akdin hazırlandığı belirlendi. Türkiye’yi Meis adası üzerinden Antalya Körfezi’ne hapsetmek isteyen Yunanistan’ın, İyonya Denizi’nde bulunan Korfu, Zakintos, Kefalonya, İthaka, Levkas adalarının hiçbiri için MEB hakkını ileri sürmediği öğrenildi.

Ada değil karasularını baz aldılar

Batı dünyası her fırsatta Türkiye’ye karşı olan tarihsel kinini açığa vurmaktan çekinmiyor. Söz konusu Türkiye olduğunda; uluslararası hukuk ve evrensel kaideler ayaklar altına alınabiliyor. Türkiye’ye dayatmak istedikleri temelsiz iddialarını kendi aralarında yaptıkları anlaşmaların hiçbirinde gündem konusu dahi olmuyor. Türkiye’nin doğal uzantısı Meis adasının Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) haklarını bahane ederek ülkemizi Antalya Körfezi’ne hapsetmek isteyen Yunanistan, İtalya ile yaptığı anlaşmada ise farklı bir tutum izledi.

 9 Haziran 2020 tarihinde İtalya ile Yunanistan arasında imzalanan ‘İyonya Denizi Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması’ anlaşmasında bölgedeki adalar üzerinden hak iddiasında bulunmadı.

Türkiye’ye karşı küstah bir tutum takınan Yunanistan, İtalya ile yaptığı ‘Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma’ anlaşmasında İyon denizinde egemenliği kendisine ait adalar için bu yönde hiçbir talep de bulunmadı.

5 adada hak iddia etmedi

İyonya Denizi’nde Korfu, Zakintos, Kefalonya, İthaka, Levkas isimli 5 adası bulunan Yunanistan, Meis adası üzerinden Türkiye’ye dayatmak için ileri sürdüğü tezleri İtalya’ya sunmadı. Yunanistan’ın kışkırtıcı tavrına destek veren İtalya’da, kendisine karşı uygulanmayan ‘Adalar iddiası’ için Türkiye’yi suçlar bir tavır takınıyor. Kendi aralarında yaptıkları anlaşmada, adalar suları değil kara sularını baz alan ve sözleşmesi buna göre tanzim eden Batılı devletler, ülkemizde sadece 1,5 kilo metre uzaklıktaki bir ada üzerinden akıl almaz haklar istiyor. Bununla da yetinmeyen Yunanistan, Türkiye’ye karşı ileri sürdüğü iddialarında, münhasır bölgenin kara sularından değil adalardan başlayacağını söyleyecek kadar ileri gidiyor.

Benzer içtihatları hiçe sayıyorlar

Yüzölçümü sadece 7.3 kilometrelik bir adanın 4 bin katı büyüklüğünde bir deniz yetki alanı isteyen ve böylece tüm Doğu Akdeniz’i domine etme planları yapan Yunanistan, arkasına aldığı Haçlı gücüyle şımarıklık yapmaya devam ediyor. Türkiye’ye karşı ileri sürdüğü tezleri İtalya’ya karşı kullanmayan Yunanistan, bu noktadaki emsal kararları da hiçe sayıyor. Uluslararası Adalet Divanı Meis adasına benzer ihtilaflarda Türkiye’nin tezlerini destekleyen görüşlerini ise görmezden geliyor. Uluslararası Adalet Divanı 1977 yılında İngiltere-Fransa, 1984 tarihli Malta–Libya, 2012 tarihli Nikaragua–Kolombiya arasındaki deniz yetkisi davalarında Türkiye’nin görüşlerini destekler içtihatlarda bulundu.

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Billur

Paylastiginiz gorselde bahsettiginiz adalar EEZ nin oldukca icinde gorunuyor buradaki sorun nedir? Dip dibe adalari yok ortasi acik deniz
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Eyup

Yunanistan sünepe olduğumuzu anladı hemde yüzde yüz haklı olduğumuz halde. Biz sadece gazetelerde facebooklarda ucuz kahramanlık yapıp böbürleniriz. Yunan Adaları ağzına kadar silah doldurdu gözümüzün önünde. Galiba maçası yemeyen biziz. Ulusal kurtuluş savaşı günlerimizdende daha kötü durumdayız? ?
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