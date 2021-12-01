Yunanistan hamile kadını dövüp ölüme terk etti! Bakın hamile kadını kimler kurtardı!

Zalim Yunanistan askerleri tarafından Ege Denizi'nde can salıyla geri itilen düzensiz göçmenler arasında yer alan Senegalli Zeynep Samua, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ikizlerini dünyaya getirdi. Samua, 'Yunan askerleri bizi gözaltına alarak yanımızdaki kıyafetleri, pasaportları ve telefonlarımızı aldılar, sonra bizi darbettiler. Ayağımda ve vücudumda morluklar oluştu. Hamile halime bakmadan beni ve diğer kişileri denize ittiler.

'Hamile olmama rağmen denize ittiler'

Plastik leğene benzer bir şey vererek bizi denize ittiler. Öleceğimi sandım. O soğuk denizde ölümü gördüm. Hamile olmama rağmen denize ittiler, kalpsizler ve duygusuzlar. Türk Sahil Güvenlik ekiplerini ve jandarmasını görünce yaşayacağımı anladım ve kendimi güvende hissettim. Türk askerlerini görünce Allah'a şükrettim.' ifadelerini kullandı.

Ege Denizi'nde sürüklenen düzensiz göçmenler, 15 Kasım'da İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Göçmenler ilk müdahalenin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Hamile olan Senegalli kadın, rahatsızlanınca DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. 34 haftalık hamile Zeynep Samua, 2 gün sonra sezaryenle ikiz bebeklerini dünyaya getirdi.

Yunanistan unsurlarının insanlık dışı muamelesini hastane odasında gözyaşları içinde anlatan anne, Hasan ve Hüseyin ismini verdiği ikizlerini sağlıklı bir şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.

"Yunan askerleri bizi gözaltına alarak yanımızdaki kıyafetleri, pasaportları ve telefonlarımızı aldılar, sonra bizi darbettiler. Ayağımda ve vücudumda morluklar oluştu. Hamile halime bakmadan beni ve diğer kişileri denize ittiler. Plastik leğene benzer bir şey vererek bizi denize ittiler. Öleceğimi sandım. O soğuk denizde ölümü gördüm. Hamile olmama rağmen denize ittiler, kalpsizler ve duygusuzlar. Türk Sahil Güvenlik ekiplerini ve jandarmasını görünce yaşayacağımı anladım ve kendimi güvende hissettim. Türk askerlerini görünce Allah'a şükrettim."

Türkiye'nin en zor zamanında kendisine sahip çıktığını anlatan Samua, "Türk hükümetine ve bebeklerimi dünyaya getirdiğim hastanedeki sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. 2 bebek dünyaya getirmek kolay değil. Türkiye ve sağlık çalışanlarının desteği olmadan bunu başaramazdım." şeklinde konuştu.

Bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Armağan, "Erken ve doğum haftasına göre küçük dünyaya geldiler. Doğum öncesi ve sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar süreci yakından takip etti. Erken doğdukları için yaşadıkları solunum sıkıntısı nedeniyle bir süre yoğun bakımda kaldılar ama daha sonra taburcu edildiler. Artık onları annenin yanında takip ediyoruz." dedi.