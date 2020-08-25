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Spor Yunanistan gerilimi futbola yansıttı! Sergen Yalçın'dan PAOK maçı öncesi dikkat çeken mesaj
Spor

Yunanistan gerilimi futbola yansıttı! Sergen Yalçın'dan PAOK maçı öncesi dikkat çeken mesaj

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yunanistan ekibi PAOK maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim sürecinde maçın olmasına ilişkin Yalçın, ‘biz spor adamıyız, sadece futbol oynamak istiyoruz’ dedi. PAOK ekibinin taraftarları iki ülke arasındaki gerilimi çirkin paylaşımlarla futbola yansıttı.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 09:14:00 -
Yunanistan gerilimi futbola yansıttı! Sergen Yalçın'dan PAOK maçı öncesi dikkat çeken mesaj

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu’nda Beşiktaş, Yunanistan ekibi PAOK ile karşılaşacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deneyimli futbolcusu Atiba Hutchinson ile açıklamalarda bulundu.

Çok heyecanlı olduklarını dile getiren Sergen Yalçın, ekibimle ilk defa Şampiyonlar Ligi ön elemesinde olduklarını ve gruplarda devam etmek istediklerini belirtti. Bazı futbolcuların durumuna da değinen Yalçın, ‘Adem Ljajic’in sakatlığı var, Dorukhan 8-10 aydır oynamıyor, Oğuzhan yeni geldi, aramızdan ayrılanlar oldu. Ama konsantre olmaya çalışıyoruz’ dedi.

Eşleşmenin tek maç olmasının iki takım için zor olduğunu söyleyen Yalçın, PAOK’un oyun tarzından farklı oynadıklarını, daha kontrollü oynamak istediklerini ekledi.

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, Yunan tarafında futbola da yansıdı.

PAOK ekibinin taraftarlarından Türkiye ve Beşiktaş’a çirkin sözler geldi. Sosyal medya adeta karıştı.

Sporun içinde kalmak istediklerini vurgulayan Yalçın, ‘Biz spor adamıyız. Siyaset olarak yaşanan olaylarla bağlantı kurmamız zor. Bu konular bize uzak. Biz sadece futbol oynamaya geldik. İşimiz spor yapmak’ dedi.

Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson ise, tamamen turu geçmeye odaklandıklarını belirtti.

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