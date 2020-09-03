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Aktüel Yunanistan ekonomisi Kovid-19’un turizmi vurmasının etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 14 daraldı
Aktüel

Yunanistan ekonomisi Kovid-19’un turizmi vurmasının etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 14 daraldı

Ekonomideki daralma geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,9 ve bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,7 küçülmeden sonra geldi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 16:39:16 -
Yunanistan ekonomisi Kovid-19’un turizmi vurmasının etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 14 daraldı
BERLİN (AA) - Yunanistan ekonomisi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) turizm gelirlerini olumsuz etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 14 küçülme kaydederek resesyonda kalmaya devam etti.
Yunanistan İstatistik Kurumu’nun (ELSTAT), öncü verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 14 küçüldü.
Ülke ekonomisindeki daralma geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,9 ve bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,7 küçülmeden sonra geldi. Böylece Yunanistan ekonomisi 3 çeyrek üst üste daralmasını devam ettirdi.
GSYH, geçen yılın ikinci çeyreğine göre ise yüzde 15,2 daraldı.
Çeyreklik bazda ele alındığında, büyümeye en büyük olumsuz katkı dış ticaretten geldi. İkinci çeyrekte mal ve hizmet ihracatı yüzde 31,2 ve ithalat 16,7 düştü. Bu dönemde hane halkının nihai tüketim harcamaları yüzde 9,3 ve genel sabit yatırımlar yüzde 2 düşüş gösterdi. Bunun yanında, Kovid-19 krizinin Yunanistan’ın turizm ve deniz taşımacılığından elde ettiği geliri baltaladığı ifade ediliyor.
Söz konusu küçülme, son 25 yılın en yüksek çeyreklik küçülmesini olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, bu orandaki küçülmenin IMF ve AB’nin kurtarma paketleriyle batmaktan kurtulan ekonominin on yıllık kazanımlarını götürdüğü değerlendirmesinde bulunuyor.

Yunanistan, sağlanan ucuz kredilerle özel tüketim ve kamu harcamalarının artması ve cari açığın tavan yapması üzerine 2010'da iflasın eşiğine gelmiş, 2010-2018 yılları arasında Avro Bölgesi’ni sarsan borç krizinde ekonomik çıktısının yüzde 25’i kaybetmişti.
Ülke, uzun müzakerelerin ardından sıkı kemer sıkma politikaları karşılığında IMF ve AB ile üç kurtarma paketi imzalamak zorunda kalmıştı. Kriz sırasında ülkede sık sık hükümet değişimi yaşanmış, Yunan halkı, 2060 yılına kadar borç ödemek zorunda bırakılmıştı.
Yunanistan, 8 yıl süren kurtarma programı 20 Ağustos 2018'de sona ermesine rağmen, kamu borçlarının GSYH’ye oranında halen en yüksek ülkeler arasında yer alıyor.
Yunan hükümeti, Kovid-19 salgınının etkisiyle GSYH'de bu yıl için yüzde 8 daralma öngörürken, bu durum ülke ekonomisini 2017 yılı seviyesine düşürecek.



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