Türkiye bütün dünyayı şok etmişti: İşte Dünya Kupası'na veda eden takımlar!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tam gaz sürerken turnuvaya veda eden takımlar netleşiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tam gaz sürerken turnuvaya veda eden takımlar netleşiyor.
İşte Dünya Kupası hayalleri sona eren ülkeler:
* HAİTİ
* TÜRKİYE
* TUNUS
* ÜRDÜN
* PANAMA
* ÇEKYA
* KATAR
* CURAÇAO
* YENİ ZELENDA
* IRAK/
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